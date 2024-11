Lluvias ligeras disminuyen, dejando tiempo seco y nublado en San Diego

SAN DIEGO - Se prevén chubascos ligeros a primera hora del miércoles, seguidos de tiempo mayormente nublado y seco el resto del día, dijo el Servicio Meteorológico Nacional.

En la mayoría de los lugares se espera menos de 0,10 "de lluvia, dijo el meteorólogo de NBC 7 Greg Bledsoe.

Mostly light rain showers expected tonight, tapering off Wednesday morning. Some cloud cover lingers into Wednesday afternoon, with high temperatures a touch cooler than today.



We dry out and warm up some for Thanksgiving and the weekend! #cawx #socal pic.twitter.com/q45P6T27gs