SAN DIEGO - La mayor parte de la lluvia de una poderosa tormenta que azotó el condado de San Diego el jueves por la mañana se ha ido, pero no hemos terminado con el clima húmedo todavía.

Otro sistema está trayendo posibilidades de lluvia a partir del viernes por la mañana, con un pico alrededor de las 10 a.m., según el meteorólogo de NBC 7 Greg Bledsoe. Ese momento significa que el trayecto por la mañana es probable que no se vea afectado como lo fue el jueves, cuando la Patrulla de Carreteras de California en San Diego respondió a por lo menos 44 accidentes.

Intermitente y en su mayoría chubascos ligeros se espera que a través de la mitad a última hora de la tarde, aunque algunos chubascos podrían persistir en el este del condado en las horas de la noche, dijo Bledsoe. Las precipitaciones del viernes podría añadir otro cuarto a la mitad de una pulgada o más a los totales de esta semana.

"Además de lo que recibimos hace un par de días, podríamos ver más de 2 pulgadas en algunos lugares por el momento esta semana está todo dicho y hecho", dijo Bledsoe.

Las montañas del condado también podría ver un poco más de nieve el viernes - y las temperaturas más frescas en los 30s y 40s debe mantener la nieve alrededor de por lo menos el comienzo del fin de semana.

Temperatures in other parts of the county will remain cool on Friday, with most areas staying in the low-to-mid 50s.

The rain should be done by Friday evening, leading to a much drier and warmer weekend. Sunday will be the warmest day of the weekend, with temperatures back into the 70s for the inland valleys.

Cierres de escuelas

Las escuelas en los siguientes distritos escolares del Condado de San Diego estarán cerradas el viernes debido al clima, según la Oficina de Educación del Condado de San Diego:

Julian Union School District

Julian High School District

Mountain Empire Unified School District

Due to inclement weather, schools in the following districts will be closed March 14 for the safety of students and staff:

Mountain Empire Unified School District

Advertencias

Un aviso meteorológico de nieve está en vigor para las montañas del condado de San Diego, incluyendo las ciudades de Julian y Pine Valley, hasta las 11 p.m., del jueves. Los conductores deben esperar carreteras resbaladizas debido a la nieve húmeda durante este tiempo. Las ráfagas de viento podrían alcanzar 50 a 65 millas por hora, lo que podría causar daños a los árboles.

Los desiertos del condado, incluyendo Borrego Springs, están bajo un aviso de viento hasta las 5 a.m. del viernes. Según el Servicio Meteorológico Nacional, los vientos del oeste podrían alcanzar 20 a 30 millas por hora con ráfagas de hasta 66 millas por hora. Esos vientos podrían provocar el desplazamiento de objetos y ramas de árboles y cortes de electricidad.

Resumen de las tormentas del jueves

La segunda tormenta de la semana, que llegó el jueves por la mañana, fue muy fuerte durante las primeras horas. No sólo llovió más de un centímetro en varios lugares del condado, sino que muchos habitantes de San Diego también vieron viento, granizo, nieve en las montañas, algunos relámpagos en la costa y arco iris.

La mayor parte de la lluvia se retiró por la tarde, pero se esperaba que los chubascos continuaran disminuyendo durante la noche. Es posible que nieve más en las montañas.

NBC 7 | Joe Little

Jessica Mertes

Jay Beiler

Como una de las mayores preocupaciones del jueves eran las inundaciones, los reporteros de NBC 7 visitaron zonas que ya se habían inundado anteriormente durante las tormentas.

Las fuertes lluvias de la semana pasada inundaron las carreteras, lo que provocó rescates en La Jolla y en todo San Diego. La inundación visto en La Jolla Village Drive no regresó el jueves, pero el campo de prácticas en el Carlsbad Golf Center inundado una vez más. Las inundaciones también afectó a la rampa hacia el este a la ruta estatal 78 de El Camino Real, pero la rampa ya ha reabierto.

El río San Diego en Mission Valley alcanzó los 9 pies justo antes del mediodía del jueves.

Comunidad en zona de riesgo en alerta por inundaciones. Residentes de Shelltown están en vilo por las consecuencias de la tormenta

Los equipos estaban ocupados el jueves respondiendo a los árboles caídos en San Diego. Un portavoz de la ciudad confirmó a NBC 7 que una docena de árboles habían caído durante la noche, de acuerdo con un informe de la tormenta de la mañana. En Mission Hills, una palmera cayó alrededor de las 5 a.m. y causó grandes daños en el techo de una casa, la pared del ático y la valla. Se cree que nadie resultó herido.

Eric S. Page/NBC 7

La lluvia del jueves:

Santee: 1.52"

San Marcos: 1.46"

Ramona: 1.40"

Escondido: 1.31"

Imperial Beach: 1.30"

Oceanside: 1.30"

San Diego: 0.75"



La primera tormenta cayó durante la noche del martes, dejando una buena dosis de lluvia que duró hasta la tarde del miércoles. Los totales de lluvia se acercaron a una pulgada en algunos lugares.