Lo que hay que saber sobre las Alertas Flex y los cortes de electricidad aleatorios en California

SAN DIEGO - Algunas zonas de California sufrirán esta semana temperaturas muy superiores a las normales durante una ola de calor de fin de verano que probablemente se traducirá en un aumento de la demanda de electricidad.

El operador de la red eléctrica de California emitió un Boletín de Calor durante el fin de semana anticipándose a la serie de días de sofocante calor de septiembre. La agencia dijo que la red eléctrica del estado es estable, pero que los funcionarios de energía estarán monitoreando de cerca las condiciones ya que las temperaturas en muchas partes del estado se elevarán a tres dígitos.

Las temperaturas más cálidas se esperan para el jueves y el viernes.

"En este momento, la red es estable y seguimos vigilando atentamente las condiciones", afirma Cal ISO en el boletín. "Aunque no se prevén cortes de suministro, es importante destacar que el calor extremo que se prolonga durante muchos días consecutivos puede sobrecargar a los generadores que funcionan a altas potencias durante largos periodos, lo que aumenta el riesgo de cortes y reducción de la producción. Los incendios forestales también pueden suponer una amenaza para los generadores y las líneas de transmisión. Y el clima más caluroso, dado que también se espera que afecte a otros estados occidentales, podría limitar el potencial de importación de energía".

Cal ISO, la agencia encargada de gestionar y mantener la disponibilidad de la red eléctrica, puede tomar varias medidas en caso de emergencia energética para evitar cortes de electricidad imprevistos cuando el calor se intensifica durante un periodo prolongado. Entre ellas se incluye la emisión de una Alerta Flex, que es un llamado a reducir voluntariamente el consumo de energía.

California no ha tenido una Alerta Flex desde 2022.

A partir de las Alertas Flexibles, los gestores de la red tienen varias opciones antes de que se produzcan los cortes de electricidad itinerantes, como recurrir a generadores de reserva, comprar más energía a otros estados y utilizar los llamados programas de respuesta a la demanda, en los que se paga a la gente por consumir menos energía.

Esto es lo que hay que saber sobre las alertas flexibles y los pasos que conducen a los cortes aleatorios de electricidad.

