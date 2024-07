“La queremos solo para humanos”: contemplan sacar a los lobos marinos de La Jolla Cove

SAN DIEGO - Durante décadas, La Jolla Cove ha sido una atracción popular para los turistas. Muchos disfrutan de las vistas panorámicas de la costa de San Diego, mientras que otros disfrutan de la proximidad a la vida silvestre marina. Sin embargo, para los lugareños, la ensenada ha seguido siendo un epicentro de controversia en torno a las interacciones entre los visitantes y las focas y leones marinos.

Ahora, algunos piden soluciones más contundentes a los líderes locales, incluida una idea para sacar a los leones marinos de la playa.

Bob Evans es el presidente de Parques y Playas de La Jolla. Su organización sin fines de lucro sirve como un grupo asesor comunitario de la ciudad de San Diego.

"Estamos justo en medio de la temporada de verano, y cada día que pasa es una amenaza para los humanos o la vida silvestre, y todos los días perdemos parte de la playa", dijo Evans.

Un fotógrafo local captó a varios visitantes ignorando los señalamientos de mantenerse alejados de las focas y lobos marinos en la playa, creando interacciones negativas con la fauna local.

Evans teme que los líderes de la ciudad cierren el acceso a la playa al público en un esfuerzo por proteger la vida silvestre, tal como lo hicieron con Point La Jolla.

"Queremos que los lobos marinos estén fuera de la playa. La queremos solo para humanos", dijo Evans.

Dijo que no quiere que las personas o la vida silvestre sufran daños en el proceso, pero le gustaría que se hiciera algo.

Carol Toye, de la Sierra Club Seal Society, dice que la solución no es tan sencilla.

Dijo que las focas y los leones marinos eligen ese lugar para reproducirse y que, según la Ley de Protección de Mamíferos Marinos, estos animales tienen derecho a ser protegidos del acoso.

"Desafortunadamente, no hablamos 'león marino' y no podemos explicar que no están seguros en esta área", dijo Toye. "No estamos abogando por el cierre de esta área. Sabemos que es muy utilizado para nadar, snorkelear y bucear, pero creemos que hay que gestionarlo mejor".

Toye dijo que han estado en contacto con los líderes de la ciudad desde noviembre pasado, pidiéndoles que elaboren un plan de gestión que permita que la vida silvestre y las personas estén seguras.

"Hemos hablado con Joe La Cava, el concejal Joe La Cava, Distrito 1, y tenemos la esperanza de que haya una mayor participación de la ciudad en términos de establecer una directriz para la playa", dijo Toye.

El presidente interino del Concejo, Joe LaCava, proporcionó la siguiente declaración a nuestra cadena hermana NBC 7:

"Continúo trabajando con varios departamentos de la Ciudad en la administración de la ensenada. Claramente, demasiados visitantes abarrotan la playa y las escaleras, no para acceder a la costa o para llegar al agua, sino para observar a los lobos marinos. Peor aún, a menudo se acercan demasiado, poniéndose a sí mismos y a sus hijos en riesgo.

Como he dicho desde el cierre de Point La Jolla, tengo una línea clara para garantizar el acceso público continuo y sin restricciones a la playa y las aguas de La Jolla Cove. Las herramientas a nuestra disposición incluyen una mejor señalización, la intervención de los guardaparques, la educación a través de canales turísticos y el trabajo con socios comunitarios. Quiero que los visitantes disfruten de la oportunidad única de observar la vida silvestre en un entorno urbano, pero el acceso del público a la playa y las aguas de La Jolla Cove siempre debe ser lo primero".

En una declaración a NBC 7, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) dijo: "Apoyamos cualquier conversación para mantener la seguridad del público y de los leones marinos. Sin embargo, la gestión del sitio es un asunto de la ciudad".