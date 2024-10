Los Padres previenen que los fans de los Dodgers invadan Petco Park

SAN DIEGO - La rivalidad entre los Padres de San Diego y los Dodgers de Los Ángeles está a punto de alcanzar nuevas alturas ya que los Playoffs de la MLB 2024 están en pleno apogeo.

Con la Serie Divisional de la Liga Nacional (NLDS, por sus siglas en inglés) lista para exhibir a estos dos pesos pesados de la División Oeste de la Liga Nacional, los Padres están haciendo todo lo posible para asegurarse de que Petco Park siga siendo una fortaleza del orgullo de San Diego.

En un intento por evitar que el mar azul de los Dodgers se infiltre en su propio terreno, los Padres han implementado estrictas restricciones de boletos para los Juegos 3 y 4, una medida que ha llamado la atención de ambos fanáticos.

