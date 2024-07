El Día de la Independencia está a la vuelta de la esquina y es posible que esté buscando formas de celebrarlo con perritos calientes, festivales del vecindario y un espectacular espectáculo de fuegos artificiales.

Ya sea que sea un San Diego que se queda en la ciudad o está de visita durante las vacaciones, aquí hay una lista de lugares para disfrutar de fuegos artificiales y desfiles durante el fin de semana del 4 de julio de este año .

CIUDAD DE SAN DIEGO

San Diego's Big Bay Boom

Qué : Fuegos artificiales

: Fuegos artificiales Dónde : Shelter Island, Harbor Island, North/South Embarcadero and Coronado Landing

: Shelter Island, Harbor Island, North/South Embarcadero and Coronado Landing Cuándo : 4 de julio 9 p.m.

: 4 de julio 9 p.m. Costo: gratuito

Te puede interesar: Este espectáculo anual es el espectáculo de fuegos artificiales más grande de la costa oeste, con una asistencia estimada de hasta medio millón de personas, según su sitio web. Puedes ver fuegos artificiales desde prácticamente cualquier lugar a lo largo de la bahía, por lo que hay muchos lugares de observación. Yelp clasificó el Big Bay Boom en el puesto número 2 en una lista de los mejores lugares para ver los fuegos artificiales del 4 de julio en la nación. Más información aquí.

In 2012, the Big Bay Boom firework show did not go as planned. With no show in 2020 due to the coronavirus pandemic, let's look back at another strange year.

Espectáculo de drones

Qué : Drone Show

: Drone Show Dónde : Muelle de Broadway, Bahía de San Diego

: Muelle de Broadway, Bahía de San Diego Cuándo : 4 de julio de 8:30 a 9 p.m.

: 4 de julio de 8:30 a 9 p.m. Precio : Gratis

: Gratis Es bueno saberlo: El espectáculo de drones es presentado por el equipo de rugby de la Legión de San Diego antes del Big Bay Boom.

Fuegos artificiales en Mission Bay

Qué : Fuegos artificiales

: Fuegos artificiales Dónde : Mission Bay Yacht Club

: Mission Bay Yacht Club Cuándo : 3 de julio a las 9 p.m.

: 3 de julio a las 9 p.m. Precio : Gratis

: Gratis Es bueno saberlo: Mission Bay ofrece lugares de observación alrededor de la costa para el espectáculo de fuegos artificiales de SeaWorld San Diego. Los fuegos artificiales tendrán una banda sonora en colaboración con 101.5 KGB. Encuentre una lista de lugares de observación y más eventos especiales organizados por los socios de Mission Bay aquí.

Fuegos artificiales del 4 de Julio en SeaWorld

Qué : Fuegos artificiales

: Fuegos artificiales Dónde : SeaWorld San Diego

: SeaWorld San Diego Cuándo : 4 de julio, 9 p.m.

: 4 de julio, 9 p.m. Precio : Incluido con la entrada. Los boletos comienzan en $ 59.99.

: Incluido con la entrada. Los boletos comienzan en $ 59.99. Es bueno saberlo: Una de las mayores exhibiciones de fuegos artificiales frente a la bahía proviene de SeaWorld San Diego. Más información aquí. NOTA: Si bien puede acercarse a la acción con un boleto de admisión, mientras experimenta todo lo que el parque temático tiene para ofrecer durante el resto del día, hay otros lugares de observación; Obtén más información arriba.

Espectáculo de drones en la Jolla Shores del 4 de Julio

Qué : Espectáculo de drones

: Espectáculo de drones Dónde : Kellogg Park

: Kellogg Park Cuándo : 4 de julio a las 9 p.m.

: 4 de julio a las 9 p.m. Precio : Gratis

: Gratis Es bueno saberlo: El espectáculo contará con 100 drones a unos 350 pies sobre la costa. Los espectáculos de drones mitigan algunos de los impactos ambientales negativos de los fuegos artificiales tradicionales, según un comunicado de prensa. Más información aquí.

NORTE DEL CONDADO EN SAN DIEGO

Rojo, blanco y ¡BOOM! en Legoland

Qué : Fuegos artificiales

: Fuegos artificiales Dónde : Legoland Carlsbad

: Legoland Carlsbad Cuándo : 4 de julio a las 8:30 p.m.

: 4 de julio a las 8:30 p.m. Precio : Incluido con la entrada. Los boletos comienzan en $ 89.

: Incluido con la entrada. Los boletos comienzan en $ 89. Es bueno saberlo: También habrá actividades en el césped, DJs y fiestas de baile para celebrar el 4 de julio. Más información aquí.

Espectáculo de fuegos artificiales en la Feria del Condado de San Diego

Qué : Fuegos artificiales

: Fuegos artificiales Dónde : Recinto Ferial Del Mar

: Recinto Ferial Del Mar Cuándo : 4 de julio a las 9 p.m.

: 4 de julio a las 9 p.m. Precio : $20-$25 - Los boletos incluyen la entrada a la feria y se pueden comprar aquí.

: $20-$25 - Los boletos incluyen la entrada a la feria y se pueden comprar aquí. Es bueno saberlo: Este espectáculo de fuegos artificiales cierra la Feria del Condado de San Diego por la temporada, así que si aún no has estado, no te lo pierdas. Más información aquí.

Missed this year's Big Bay Boom? Check out the final moments of the fireworks bonanza.

Espectáculo de fuegos artificiales en Oceanside

Qué : Fuegos artificiales

: Fuegos artificiales Dónde : SoCal Soccer Complex en El Corazón

: SoCal Soccer Complex en El Corazón Cuándo : 3 de julio a las 9 p.m.

: 3 de julio a las 9 p.m. Precio : Gratis

: Gratis Es bueno saberlo: La ciudad de Oceanside no solo está celebrando el Día de la Independencia, sino también la incorporación de la ciudad hace 136 años. Las puertas se abren a las 4 p.m. y los huéspedes pueden disfrutar de actividades familiares y camiones de comida. Más información aquí.

Celebración del Día de la Independencia de Escondido

Qué : Fuegos artificiales

: Fuegos artificiales Dónde : Parque del Día de la Uva

: Parque del Día de la Uva Cuándo : 4 de julio de 4 p.m. a 10 p.m. Fuegos artificiales a las 9 p.m.

: 4 de julio de 4 p.m. a 10 p.m. Fuegos artificiales a las 9 p.m. Precio : Gratis

: Gratis Es bueno saberlo: La 59ª celebración anual da inicio a una serie de conciertos gratuitos de cuatro días. Más información aquí.

Fuegos artificiales del 4 de Julio de Poway

Qué : Fuegos artificiales

: Fuegos artificiales Dónde : Estadio de la Escuela Secundaria Poway y Poway Sportsplex

: Estadio de la Escuela Secundaria Poway y Poway Sportsplex Cuándo : 4 de julio a las 9 p.m.

: 4 de julio a las 9 p.m. Precio : $6 en la puerta. Los niños menores de 11 años entran gratis.

: $6 en la puerta. Los niños menores de 11 años entran gratis. Es bueno saberlo: Si está buscando un lugar de observación gratuito, el lago Poway está abierto al público pero limitado. El estacionamiento cuesta $ 10. En la escuela secundaria, las puertas se abren a las 6 p.m. para juegos, actividades y un DJ. Las ganancias benefician a Poway High School Music Boosters. Más información aquí.

El Espíritú del 4 de Julio en Rancho Bernardo

Qué : Fuegos artificiales y desfile

: Fuegos artificiales y desfile Dónde : Preparatoria Rancho Bernardo

: Preparatoria Rancho Bernardo Cuándo : 4 de julio a las 9 p.m.

: 4 de julio a las 9 p.m. Precio : $10 o $20 donación

: $10 o $20 donación Es bueno saberlo: El desfile comienza a las 3:30 p.m. y va desde Acena Drive hasta Rancho Bernardo Road y luego Bernardo Center Drive. A lo largo del día, las festividades se llevarán a cabo en Webb Park con un espectáculo nocturno de fuegos artificiales. Más información aquí.

Celebración del Cuatro de Julio de San Marcos

Qué : Fuegos artificiales

: Fuegos artificiales Dónde : Bradley Park

: Bradley Park Cuándo : 4 de julio a las 9 p.m.

: 4 de julio a las 9 p.m. Precio : Gratis

: Gratis Es bueno saberlo: El entretenimiento comienza a las 5 p.m. e incluirá juegos de carnaval, jerséis y comida a la venta. Más información aquí.

ESTE DEL CONDADO DE SAN DIEGO

Fuegos artificiales del 4 de julio de El Cajón

Qué: Fuegos artificiales Dónde: Parque Kennedy Cuándo: 4 de julio a las 9 p.m. Precio: Gratis Es bueno saberlo: Diríjase a las 2 p.m. para disfrutar de otros entretenimientos, incluidos paseos en tren, manualidades y música en vivo. Más información aquí.

Desfile del 4 de Julio en El Cajón

Qué : Desfile

: Desfile Dónde : Main Street

: Main Street Cuándo : 4 de julio al mediodía

: 4 de julio al mediodía Es bueno saberlo: La icónica calle principal se llenará de fanfarrias mientras desfilan las bandas de las escuelas locales, el cuerpo de tambores y cornetas y los mariachis. Más información aquí.

Santee Salutes 4 de Julio

Qué : Fuegos artificiales

: Fuegos artificiales Dónde : Town Center Community Park East

: Town Center Community Park East Cuándo : 4 de julio de 2 a 10 p.m. Fuegos artificiales a las 9 p.m.

: 4 de julio de 2 a 10 p.m. Fuegos artificiales a las 9 p.m. Precio : $10 tarifa de estacionamiento

: $10 tarifa de estacionamiento Es bueno saberlo: Las festividades comienzan a las 2 p.m. e incluyen una serie de juegos mecánicos, vendedores de comida y actuaciones en vivo. Se fomenta el uso compartido de viajes y el estacionamiento ya está agotado. Si prefieres evitar las multitudes, la música del espectáculo de fuegos artificiales se puede escuchar en línea. Más información aquí.

Festival de Fuegos Artificiales y Música del Lago Murray

Qué : Fuegos artificiales

: Fuegos artificiales Dónde : Parque Comunitario del Lago Murray

: Parque Comunitario del Lago Murray Cuándo : 4 de julio de 11 a.m. a 9 p.m. Fuegos artificiales a las 9 p.m.

: 4 de julio de 11 a.m. a 9 p.m. Fuegos artificiales a las 9 p.m. Precio : Gratis

: Gratis Es bueno saberlo: Diríjase a Lake Murray Park para disfrutar de una programación de música en vivo, que incluye bandas como No Clue, Steve Pandis Band, 8 track Highway, Bill Magee Blues Band y Republic of Music. Los fuegos artificiales se pueden ver en toda la comunidad. Más información aquí.

Sur de la Bahía

Chula Vista 4th Fest

Qué : Fuegos artificiales·

: Fuegos artificiales· Dónde : Centro de Entrenamiento de Atletas de Élite de Chula Vista

: Centro de Entrenamiento de Atletas de Élite de Chula Vista Cuándo : 4 de julio a las 21h

: 4 de julio a las 21h Precio : Evento y parking gratuito

: Evento y parking gratuito Es bueno saberlo: El espectáculo de fuegos artificiales está ambientado con una banda sonora bilingüe que se puede escuchar en Amor 102.9. Las puertas se abren a las 7 p.m. y los huéspedes pueden disfrutar de bocadillos de camiones de comida en el lugar. Más información aquí.

Imperial Beach

Qué : Fuegos artificiales

: Fuegos artificiales Dónde : Pier Plaza

: Pier Plaza Cuándo : 4 de julio a las 9 p.m.

: 4 de julio a las 9 p.m. Precio : Gratis

: Gratis Es bueno saberlo: El espectáculo de fuegos artificiales se lanza desde el muelle IB y la exhibición se podrá ver desde Imperial Beach Boulevard hasta Palm Avenue. Sintonice la música sincronizada en KyXy Radio 96.5 FM. Después del espectáculo, disfrute de la música en el IB Pier Plaza. Más información aquí.

A light show of a different kind helped people in Imperial Beach celebrate the Fourth of July. Instead of fireworks, a high tech drone show lit up the sky at the Imperial Beach Pier. One hundred and eighty drones, choreographed to music, danced over the pier forming different patriotic shapes like an American flag and spelling out U.S.A.

Celebración del Cuatro de Julio en Coronado

Desfile

Dónde : Orange Ave desde 1st Street hasta Churchill Place

: Orange Ave desde 1st Street hasta Churchill Place Cuándo : 4 de julio a las 10 a.m.

: 4 de julio a las 10 a.m. Es bueno saberlo : La celebración del 4 de julio de Coronado es realmente un evento en toda la ciudad, con eventos que comienzan a las 7 a.m. Ya sea que sea un corredor, un espectador del desfile o simplemente esté allí para ver los fuegos artificiales, hay algo para todos para celebrar.

: La celebración del 4 de julio de Coronado es realmente un evento en toda la ciudad, con eventos que comienzan a las 7 a.m. Ya sea que sea un corredor, un espectador del desfile o simplemente esté allí para ver los fuegos artificiales, hay algo para todos para celebrar. El desfile se transmitirá en vivo aquí. Las festividades continuarán después del desfile con conciertos y demostraciones.

Fuegos artificiales