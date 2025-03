"La primera vez que la vi no me miró a los ojos", recordó Lorena Marodi, mientras hablaba de la mujer acusada de matar a su hija. "Eso me molestó, y por eso no le tuve cariño el resto del tiempo".

Cinco semanas después del asesinato de la capitana de Cal Fire Rebecca "Becky" Marodi, su madre habla por fin de los meses que precedieron a su asesinato y de la mujer acusada de apuñalarla hasta la muerte el 17 de febrero. Se trata de Yolanda Marodi, de 53 años, que estuvo casada con Becky durante unos dos años.

La noche en que mataron a su hija, Lorena supo que algo no iba bien cuando, estando con unos amigos en Ramona, recibió un mensaje de texto de Yolanda que decía: «Becky está en casa. Ya ha comido. Le he hecho la cena y está descansando».

"Le dije: 'Vale, gracias por la actualización'", dijo Lorena. "Me pareció raro que ella me buscara, que me diera tranquilidad".

Lorena admitió que ella y Yolanda nunca se cayeron bien, aunque dijo que intentó llevarse bien con su nuera por el bien de Becky.

Lorena, quien vive en una casa de la propiedad de Becky en Ramona, llegó a casa sobre las 9 p.m. la noche del asesinato. Le pareció extraño que el coche de Yolanda no estuviera y que todas las luces de la casa que compartía la pareja estuvieran apagadas, así que fue a ver cómo estaba su hija. Fue entonces cuando vio charcos de sangre en el patio trasero. Dentro de la casa, encontró el cuerpo sin vida de su hija.

La afligida madre dijo que llamó al 911, pero Becky fue declarada muerta en el lugar.

"Intento alejar esa imagen de mi mente todo lo posible, porque aún no estoy preparada para rendirme", dijo Lorena. "Todavía tengo que luchar mucho".

Lorena dijo a NBC7 que cree que a su hija «le inyectaron algo», porque Becky era « musculosa sólida» y sabía cómo defenderse. Lorena cree que su hija fue drogada e incapaz de luchar contra su atacante. Las fuerzas del orden no confirman ni desmienten esa afirmación.

Becky conocía la condena anterior de Yolanda por la muerte a puñaladas de su ex marido en Riverside en 2000, según Lorena.

"Becky no me lo contó todo", dijo Lorena, y añadió que Becky elogió a Yolanda por haberse entregado y más tarde haber dado un giro a su vida.

Tras el asesinato de Becky, su madre se enteró de la verdad sobre la condena de Yolanda.

«Aquello fue premeditado, esto fue premeditado», dijo Lorena. «No sé cómo no pueden declararla culpable».

Lorena está agradecida a los investigadores de la Unidad de Homicidios del Sheriff del Condado de San Diego.

«Fueron unos bulldogs» dijo Lorena, trabajando duro para llevar al acusado de asesinar a su hija ante la justicia.

La residente de Ramona también agradece a los amigos de Becky que se han convertido como en su familia.

"He ganado familia, mucha familia", dice Lorena. "Es como si Becky hubiera creado esta familia para mí y me hubiera dicho: 'Aquí tienes, mamá. Ellos van a cuidar de ti'".

Lorena planea estar en la sala del tribunal para ver cada paso del caso de asesinato de Yolanda, incluyendo su comparecencia el miércoles en una sala del tribunal superior en el este del condado. Dijo a NBC 7 que espera que Yolanda pase mucho tiempo en la cárcel.

"Originalmente, yo estaba diciendo: 'Ella nos tiene a los dos - se llevó a mi bebé. Se llevó a las dos'", dijo Lorena. "Y ahora miro la foto de Becky y digo: 'No me voy a rendir, nena. No me voy a rendir. Voy a mantener mi rabia hasta el final. Hasta que la metamos en prisión de una vez por todas'".