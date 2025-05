Madres y abuelas realizan patrullajes para advertir a migrantes de la presencia del ICE

EL CAJON- Abuelas, madres de familia y más miembros de la comunidad en San Diego, se han sumado a las patrullas comunitarias que buscan educar a los migrantes sobre sus derechos cuando contacten con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

Aunque desde hace varios años grupos como Unión del Barrio realiza este tipo de acciones a lo largo del Condado de San Diego, en las calles de El Cajón se ven a personas que a veces hasta salen en su hora de comida para vigilar y entregar folletos a la comunidad migrante.

“Está la parte humana en donde queremos ayudar a una familia, una familia que no es un criminal, una familia que es trabajadora y como siempre digo, ellos también pagan taxes”, dijo Fabiola Conti, vecina en El Cajón.



Una comunidad que de acuerdo con el comité de amigos americanos ha registrado un incremento de operativos de ICE en la región.

“Sí se ha registrado un incremento de actividad de parte de la agencia migratoria, ya que también cuentan con la colaboración de las otras agencias federales, como lo es la de procuración de armas, como es el FBI”, señaló Adriana Jasso, miembro del Comité de Amigos Americanos.



Durante el martes 20 de Mayo, tanto el Comité de Amigos Americanos como los vecinos en El Cajón, alegaron haber presenciado la llegada de agentes de ICE a la zona, donde dicen fueron los propios vecinos quienes presuntamente impidieron la detención.



“Le dicen traemos una orden administrativa, trae tu foto y tu nombre, entonces ella le grita a distancia, no, no es una orden propia, no está firmada por un juez, no es una orden judicial, entonces no tienen que responder y fue de esa forma, digamos que aquí el factor que marcó la diferencia fue la intervención o el que una vecina se haya percatado”, explico Adriana Jasso,



“Le amedrentaban diciendo que iban a abrir las puertas a la fuerza si no salía o que iban a romper las ventanas”, agregó, Fabiola Conti.

Otra de las preocupaciones de los vecino es la llegada de agentes de la policía en El Cajón, que se aprecian en los videos, una colaboración que está prohibida en la zona.

TELEMUNDO 20, pregunto a la policía de El Cajón, la razón de su presencia en la zona y si colaboraban con ICE en la intervención que mencionaron los ciudadanos y esto respondieron: “Los agentes respondieron a una llamada sobre un hombre que se encontraba en un vehículo consumiendo drogas. La información sobre un "operativo" que involucra al Departamento de Policía de El Cajón en colaboración con ICE es simplemente falsa".



Mientras tanto los vecinos, dicen que el nerviosismo y temor ante la serie de deportaciones y detenciones que están ocurriendo en el país son una constante.



“Están muy asustados, no saben sus derechos es algo muy importante que deben saber sus derechos y es algo que se siente en toda mi comunidad”, agregó Violeta, madre de familia.

TELEMUNDO 20, solicito información a ICE sobre el operativo denunciado por vecinos y organizaciones en El Cajón durante el martes 20 de mayo y hasta al momento no han emitido una respuesta sobre las razones del mismo.