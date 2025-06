Maestros de la CNTE podrían bloquear esta semana la garita de exportación en Tijuana

TIJUANA- Faltan pocos días para que el paro nacional de maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), cumpla exactamente un mes de haber comenzado. En Tijuana siguen exigiendo ser escuchados.

La semana pasada, maestros realizaron el bloqueo de la garita de Estados Unidos a México por más de una hora y esta semana, dicen, ya se planea algo similar, posiblemente en la garita de exportación.

“Está latente la situación, estamos valorando, el día miércoles vamos a tener una reunión de bases para valorar las acciones a realizar”, explicó Jerónimo Castro, Coordinador de la CNTE en Tijuana.

En tanto, este lunes los maestros de la tomaron por tercera ocasión la caseta de Playas de Tijuana para liberarla con motivo de sus manifestaciones.

“Sobre la abrogación de la ley del Issste del 2007 y en concordancia con la ley del seguro social de 1997, la abrogación, seguimos en la lucha, ya que no ha habido respuestas, el Gobierno dice que no hay dinero, cuando la presidenta dijo, proclamó que iba a derogar la Ley, luego ahora dice que si dijo, pero no dijo”, explicó Jerónimo Castro.

Ante la falta de clases en diferentes escuelas del estado, los docentes piden comprensión ya que aseguran, luchando también se está enseñando.

“Entendemos el malestar de los padres de familia y de la comunidad en general, no hay que olvidar que somos trabajadores que estamos directamente con la sociedad, entendemos que hay una inconformidad por parte de los padres, pero hay una consigna que traemos los maestros, que luchando también se está enseñando”, concluyó Cuauhtémoc Hernández González, Vocero de la CNTE