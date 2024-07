MAPA: Estos bares de San Diego deben tener kits para detectar bebidas adulteradas

ADVERTENCIA: Esta historia puede tener detalles inquietantes. Se aconseja discreción.

SAN DIEGO - Los dispositivos de prueba de drogas ahora están disponibles en ciertos bares y clubes nocturnos en todo el condado de San Diego como parte de una nueva ley estatal destinada a evitar que las personas sean drogadas sin saberlo.

A partir del lunes, se espera que los casi 200 establecimientos en el condado con una licencia Tipo 48 tengan kits que puedan detectar la presencia de "drogas de violación en citas" o "roofies", sustancias comúnmente utilizadas para drogar o mezclar bebidas, a menudo como una forma de aprovecharse de alguien o cometer agresión sexual.

El Departamento de Control de Bebidas Alcohólicas de California (ABC) otorga licencias a bares y clubes nocturnos que venden bebidas alcohólicas a mayores de 21 años y no están obligados a vender alimentos. ABC estima que 2,400 licenciatarios en el estado, incluidos 193 en el condado de San Diego, se verán afectados por la nueva ley.

MAPA: BARES Y LUGARES NOCTURNOS QUE REQUIEREN LAS PRUEBAS

Julie Kazmi ha sido la propietaria de un bar de buceo en Pacific Beach llamado The Silver Fox durante más de dos décadas.

Kazmi le dijo a nuestra cadena hermana NBC 7 que cuando tenía 17 años alguien le puso drogas en la bebida. Dice que estaba jugando a los dardos y a las cartas con sus amigos en una fiesta en casa cuando, de repente, se despertó cinco horas después.

"Pensé que confiaba en esta persona, trató de convencerme de que estaba muy cansada y me había echado una siesta", recordó Kazmi. "No me di cuenta de que había sido drogada hasta años después... No lo podía creer".

Aunque Kazmi cree que tener pruebas a mano es una gran idea, no cree que deba ser una ley.

"Siento que cualquier buen ser humano, dueño de un bar, buen ser humano, potencialmente tendría una mente abierta para tener estos kits disponibles sin la ley. Creo que debería depender del establecimiento, de los dueños, del personal", dijo.

Muchos habitantes de San Diego con los que habló NBC 7 dijeron que proporcionar kits de prueba en bares y clubes nocturnos promoverá la seguridad.

"Creo que es un buen recurso", dijo Brandy Cho.

Pero la gente estaba dividida sobre si debía ser una ley.

"Creo que los dueños de las empresas deberían querer hacer eso para proteger a los clientes que están entrando a sus negocios", dijo un residente de San Diego que se hace llamar "Flossy B". "No deberían permitir que la gente conduzca borracha, así que definitivamente deberían preocuparse por lo que pasa en las bebidas de las personas, las drogas y cómo se trata a las personas".

Byron Walker, quien estaba de visita desde Las Vegas y planeaba disfrutar de la vida nocturna de PB el fin de semana, dijo que cree que los bares deberían hacer más para proteger a sus clientes, como servir bebidas con tapas.

"Siento que eso es algo obligatorio porque con una tapa, no puedes dejar caer cualquier cosa allí", dijo Walker.

¿CUÁLES SON LOS NUEVOS REQUISITOS DE LA LEY?

Para cumplir con la ley, los dispositivos, que pueden incluir tiras reactivas, calcomanías y popotes, deben al menos analizar una sustancia controlada, y los dispositivos más comunes analizan la ketamina y el gamma-hidroxibutirato, o GHB, según ABC.

Lowenthal dice que los dispositivos no tienen que analizar más sustancias porque el proyecto de ley se centra en la concientización y la prevención en lugar de atrapar a los perpetradores.

"Se trata de mostrarles a estos perpetradores que, si intentan hacerlo, entonces están en peligro y podrían ser atrapados", dijo.

Los titulares de licencias están a cargo de obtener sus propios kits y proporcionarlos de forma gratuita o a una "cantidad razonable basada en el costo mayorista", dijo el departamento. ABC no recomienda pruebas específicas sobre otras, pero dice que se pueden comprar al por mayor por menos de $ 1 por dispositivo.

"Parece que muchas de las pruebas no son iguales", dijo Kazmi. "¿Qué pasa si hay un falso negativo? ¿Dónde está la responsabilidad?"

Julie Kazmi, propietaria del Silver Fox en Pacific Beach, demuestra el uso de un kit de prueba de consumo de alcohol el 25 de junio de 2024.

El departamento dijo que el titular de la licencia debe asegurarse de que los dispositivos no estén vencidos, pero no es responsable de las pruebas defectuosas o los resultados inexactos, como falsos positivos o falsos negativos.

"Lo importante aquí es que no estamos tratando de ser demasiado onerosos con bares, clubes nocturnos, restaurantes y demás", dijo Lowenthal.

Además, los establecimientos deben colocar letreros en áreas claramente visibles, informando a los clientes que los kits de prueba se ofrecen en su ubicación, un requisito que hizo que Kazmi se sintiera incómodo debido al lenguaje del letrero.

Un letrero cuelga en la puerta principal del Silver Fox en Pacific Beach el 25 de junio de 2024. Dice: "¡Que no te hagan roofie! Los kits de prueba de drogas con alcohol están disponibles aquí. Pregúntele a un miembro del personal para obtener más detalles".

Lo que dice el letrero realmente me apretó un botón, y tengo que, por ley, colgarlo en mi bar", dijo Kazmi. "Como mujer de 51 años, para mí ver eso y que me afecte así ¿cómo va a hacer sentir a otras mujeres?"

La dueña del bar también dice que le preocupa que los letreros hagan que los clientes de repente se sientan inseguros.

"La preocupación que tienen mis empleados es que la gente pueda sentirse provocada y asustada por los letreros y quiera una tira por cada bebida, por lo que eso va a ralentizar el bar", dijo Kazmi. "Creo que la gente va a pensar que esto está sucediendo todo el tiempo aquí, y no es así".

Sin embargo, se informó al menos de un incidente en el Silver Fox. En 2019, una mujer creyó que estaba drogada y afirmó que perdió el conocimiento en el bar después de alejarse de su bebida.

"Trabajé muy de cerca con el detective durante la investigación criminal de agresión sexual", dijo Kazmi. "No había evidencia de que esto sucediera, pero no estoy diciendo que no haya sucedido... Eso fue lo único con lo que lidié, y siento que lo manejamos bien".

Los establecimientos que no cumplan con los requisitos de la ley podrían recibir una citación administrativa contra su licencia.

La ley será derogada el 1 de enero de 2027, pero Lowenthal dice que las fechas de derogación a menudo se extienden.

También enfatizó que aunque se trata de una nueva ley, los dispositivos de prueba ya se están utilizando a través de programas en ciudades de California como Long Beach y West Hollywood, campus universitarios e incluso el ejército de EEUU.

"California es el primer estado que realmente ha implementado el requisito de que los clubes y tabernas los tengan, pero no creo que seamos los últimos", dijo.

LO QUE DEBES SABER DE LAS DROGAS COMO AGENTES DE VIOLACIÓN EN CITAS

El Dr. Richard Clark, médico y jefe de toxicología del Centro Médico de la Universidad de California en San Diego, dice que a lo largo de los años se han utilizado muchos tipos diferentes de drogas como agentes de violación en citas, pero que comparten características específicas.

"Por lo general, no tienen sabor, olor o apariencia", dijo Clark.

A diferencia de los estimulantes que pueden hacer que te sientas con más energía, las drogas que se consumen con alcohol suelen hacer que las personas se sientan más somnolientas de lo habitual.

"Si comienzas a sentir que el alcohol está teniendo más efecto de lo normal en ti o que te sientes más somnoliento de lo que deberías sentirte a esta hora de la noche o después del tipo de día de trabajo que tuviste, todo eso podría ser un síntoma de haber sido drogado en una cita", dijo.

Algunas drogas comunes para la violación en citas, como el GHB, pueden salir del sistema en cuestión de minutos. Otros pueden tardar varias horas en desaparecer.

Pero uno de los mayores problemas, como explica Clark, es que para cuando desarrolles síntomas, lo más probable es que no los reconozcas porque estás sedado, y este proceso puede ocurrir relativamente rápido.

Clark dice que debe llevar a alguien a recibir atención médica de inmediato si se ve tan sedado o intoxicado que le preocupa que se esté quedando dormido y no pueda mantenerse despierto.

En el peor de los casos, estos medicamentos pueden llevar a la muerte, según Clark.

"Afortunadamente, eso es poco común, pero dependiendo de cuánto se agregue a la bebida y cuál sea su tolerancia, sigue siendo un peligro", dijo Clark.

Además de usar las pruebas disponibles en bares y clubes nocturnos, Clark dice que algunas farmacias proporcionan kits para drogas estándar de abuso. Otras opciones incluyen análisis de orina y análisis de sangre especializados.

Clark dice que solo ve una parte de los casos de consumo de alcohol, pero cree que solo un pequeño porcentaje de las personas que se exponen a las drogas de violación en citas se darán cuenta.

"Solo puedo imaginar que hay docenas de casos que ocurren potencialmente cada fin de semana en San Diego que nunca llegan a un hospital, que ni siquiera saben que se les deslizó algún tipo de agente porque simplemente pensaron: 'No toleré ese alcohol tan bien' o 'Chico, seguro que bebí mucho anoche, '", dijo Clark.

Si usted o alguien que conoce ha sido agredido sexualmente, llame a la Línea Telefónica Nacional de Agresión Sexual al 1-800-656-4673. La línea directa, administrada por la Red Nacional de Violación, Abuso e Incesto (RAINN, por sus siglas en inglés), puede ponerte en contacto con tu centro local de crisis por violación. También puede acceder al servicio de chat en línea de RAINN aquí. Los chats confidenciales están disponibles en inglés y en español.