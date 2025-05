Más migrantes en San Diego reciben cartas para presentarse a servicios de inmigración

SAN DIEGO- Más migrantes en San Diego están recibiendo notificaciones para presentarse ante servicios de inmigración. Un incremento que también dijeron percibir los abogados de migración en el sur de California.

“Si ya te está llegando una notificación antes de tiempo es porque ya recibieron la decisión final sobre el caso de la apelación o la orden de deportación”, dijo, Esther Valdés Clayton, abogada de inmigración.

Noticias California 24/7 en Telemundo 20. MIRA AQUÍ GRATIS MIRA AQUÍ GRATIS

Perla Morales mostró a Telemundo 20, la carta que le fue entregada el pasado miércoles 30 de abril, cuando dos agentes de inmigración se presentaron a su puerta.

“No pues dijo, que te presentes a tal fecha y ahí esta y digo yo, no son las cartas que están llegando que están sacando a la gente”, contó, Perla, quien recibió una orden para salir del país desde el 2019, y ha apelado su caso desde entonces, ella explica como desde hace décadas, cada seis meses se presenta ante las autoridades de migración.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí. SUSCRÍBETE SUSCRÍBETE

Cartas y un permiso de trabajo que dice avalan su caminar por Estados Unidos, por más de 20 años.

“Todo el tiempo he tratado de trabajar, cuando no tenía papeles limpiaba casas, hacía de comer, siempre estaba activa y ahorita pues igual y digo yo que me acusen de eso no se me hace justo, que me vayan a sacar por una injusticia no se me hace justo”, dijo, Perla Morales.

En el marco de los 100 días del gobierno de Donald Trump, hace un recuento de temas migratorios.

Sin embargo, la carta que llego a su puerta este miércoles 30 de abril y que le pide presentarse a corte este mismo 13 de mayo, dice la mantiene con miedo.

Los abogados en San Diego, dicen han recibido más casos con personas que reciben este tipo de cartas. Aquellos que aseguraron necesitan un abogado que los oriente, pues conforme a cada caso, es posible solicitar un amparo de última hora, debido a alguna situación urgente, de aplicar en algún caso en especifico.

“Antes de acudir a esta entrevista con servicios de inmigración, deben de ir con su abogado, para ver si hay una decisión sobre mi apelación porque es cuando ya concluye el caso y si te pueden deportar si pierdes la apelación”, informo, Esther Valdés Clayton.

Pues en el caso de Perla ya ha habido una deportación en el año 2003 e incluso una acusación que aseguro era falsa, y el mismo departamento del alguacil comprobó con documentos que no tiene récord criminal.

Sin embargo abogados como Esther Valdés Clayton, dice es vital que se acuda a estas citas. “Siempre tienen que ir, porque dieron su palabra firmaron bajo pena de perjurio que iban a acudir y prometieron que iban a cumplir con todo lo que la juez dijera”, agrego, Esther Valdés Clayton.

Esto es lo que debes saber sobre los derechos que tienen los inmigrantes ante un posible arresto colateral por parte de agentes de ICE.

Por lo que a pesar de los riesgos, Perla asegura que si piensa ir a su cita este 13 de mayo en las oficinas de migración de San Diego. “Sí, sí tengo pensado, ir, tengo pensado ir y encomendarme a dios, que sea su voluntad”, agrego, Perla Morales.



Ahora Perla solo dice que espesa obtener la ayuda legal necesaria para entender cómo seguir con su caso en Estados Unidos y no dejar a sus tres hijas, esposo, negocio y comunidad en el sur de California.