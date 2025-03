Medida migratoria podría amparar a indocumentados con hijos estadounidenses enfermos

SAN DIEGO - La posibilidad de ser deportados de EEUU no solo tiene a inmigrantes indocumentados viviendo con temor. Existen casos de padres de familia ilegales con hijos que son ciudadanos estadounidenses, pero con una condición médica delicada y que en el caso de que sean deportados, quedarían desamparados.

Una familia de Barrio Logan con este problema se comunicó con Telemundo 20

“A veces queremos creer en los milagros,” dice esta madre de dos niñas, a quien llamaremos Karla.

Esta madre dice que lo que más le preocupa, es su niña de 4 años quien sufre de graves problemas de salud y teme que de ser deportados no sobreviva.

Indicó que su hija es ciudadana estadounidense y fue diagnosticada con una anomalía en su cerebro y corazón para lo cual requiere una cirugía.

“Me he estado informando y dicen que si no están los papás lo más probable es que la cirugía no se pueda hacer”, mencionó Karla.

Karla, su esposo y niña mayor, no cuentan con estadía legal en el país,

“Hemos escuchado como hacen sus operativos y pues es un miedo de hecho nosotros casi no salimos a la tienda y así”, expresó Karla.

Expresó que es tanta su preocupación que ni ella o su esposo han podido hacer un plan familiar en caso de una deportación.

“Tengo que hacer todo lo que tenga que hacer para estar con ella”, dijo.

“Para personas que jamás han sido deportadas y no están en la corte, se puede pedir lo que se llama Acción Diferida Médica”, explicó Esther valdes-Clayton, abogada de inmigración.

Inmigración y Ciudadanía (USCIS por sus siglas en inglés), es donde se tramita las solicitudes de Acción Diferida Médica. De acuerdo con la abogada de inmigración, los padres deben de poder comprobar de la situación crónica médica extrema del hijo menor de edad.

“Con comprobantes que ese niño depende de ti medicamente para su sostén emocional y médico”, dijo la abogada.

Detalló que USCIS analiza caso por caso y aunque no hay condición médica precisa que te otorgue este tipo de amparo, si tiene que ser una condición médica severa inusual que esté afectando al niño.

“Hay muchos abogados que se anuncian en Tik Tok y redes sociales que dicen incorrectamente, que puedes calificar con un niño enfermo, puedes obtener residencia o visa por niño enfermo, estos son casos muy extraordinarios”, agregó Valdes-Clayton.

Karla y su esposo aún desconocen si serán elegibles a una Acción Diferida Médica, pero aseguran que tienen una esperanza de poder seguir abrazando a su niña en el país que ellos llaman hogar.

“No podría estar lejos de mis hijas, no es tanto por los papeles simplemente quiero estar por la salud de ella”, concluyó esta madre.

Si tú estás atravesando por una situación similar, la abogada de inmigración recomienda, preparar sus evidencias que comprueben que tu hijo sufre de una condición médica crónica. También indica consultar con un abogado con licencia para que pueda evaluar el caso para saber si eres elegible para una Acción Diferida Médica.