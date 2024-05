Conoce a las velella, las “medusas” azules que invaden nuestras playas

SAN DIEGO - ¿Has notado algunas criaturas azules gelatinosas en las playas de San Diego últimamente? Esos no son otros que Velella velella, también conocidos como "marineros del viento" o "pequeñas velas". Y aunque parecen medusas, no lo son. En realidad ni siquiera son un solo animal. Son en realidad una colonia de hidrozoos que viven en la superficie en mar abierto. Y son tan especiales como su apariencia ya que son únicos realmente únicos en su especie.

Lo primero es lo primero: ¡mejor no tocarlos! Sus picaduras no son lo suficientemente fuertes para la piel humana, pero estas criaturas parecidas a medusas están más estrechamente relacionadas con la peligrosa carabela portuguesa que con las etéreas medusas lunares, por lo que, si sacas un dedo, podrías tocar fácilmente a la criatura equivocada.

Las Velella velellas son discos azules de aspecto gelatinoso con puntas transparentes en forma de vela, que utilizan para desplazarse por la superficie del océano.

Largas pilas de "medusas velero" como se les conoce coloquialmente (aunque como ya mencionamos no lo son) se podían ver en Del Mar Dog Beach, en Imperial Beach y al otro lado de la frontera en las playas de Tijuana y Rosarito el martes.

Montones de Velella velella, que solo se mueven por los vientos y las mareas, llegan a las orillas de Del Mar Dog Beach el 30 de abril de 2024. (Telemundo San Diego)

Si bien puede parecer que son demasiadas, los números actuales no están fuera de lo que se ha documentado en el pasado, dijo Linsey Sala, científica principal del museo y gerente de colecciones de la Colección de Invertebrados Pelágicos de la Universidad de California, San Diego.

¿Por qué estamos viendo tantos veleros últimamente en nuestras costas?

Durante las estaciones soleadas como la primavera y el verano, las Velella velellas se dirigen a la superficie del agua porque hay más comida allí, dijo Sala.

Estos animales no tienen otra forma de moverse que por el viento y las mareas. Tienen dos fuentes principales de alimento: comer pequeños seres que viven cerca de la superficie del agua y el sol. Sí, has leído bien. Realizan la fotosíntesis, que consiste básicamente en utilizar la luz solar para crear energía. Al usar sus velas para acercarse a la superficie, obtienen ambas fuentes de energía, dijo Sala.

Sin embargo, también están a merced de las mareas y los vientos. Las mareas los empujarán hacia la costa, donde pueden acumularse en largas pilas o "varamientos", como los llama Sala. Aquí es donde probablemente los verás en San Diego.

La presencia de estas medusas velero se debe a un fenómeno natural ocasionado por el cambio de temperaturas en el mar. Por ello las autoridades de la división de rescate emiten recomendaciones para evitar daños a la ciudadanía.

Una vez que terminan en nuestras costas, es posible que nunca regresen al lugar de donde vinieron.

"Entonces, una vez que están en la línea de marea alta, entonces ahí es donde generalmente permanecerán, a menos que, por supuesto, la próxima marea entre y los saque de nuevo. Pero, por lo general, un día al sol en la arena probablemente será su final", dijo Sala.

Para cuando se estén secando al sol, es posible que no mueran de inmediato, pero es probable que hayan comenzado a degradarse, dijo Sala. Aun así, es más seguro no tocarlos ni dejar que tus mascotas los toquen.

"Por lo general, no es un problema como otras medusas en términos de empacar una picadura dolorosa para nosotros. Por supuesto, tenemos algunas otras medusas aquí en el sur de California que tienen un color violáceo que podría picar", dijo Sala.

"Incluso cosas como la carabela portuguesa, una vez que están en la costa, todavía pueden tener un gran aguijón. Y si no sabes cómo distinguirlos, entonces tal vez solo quieras mirarlos, tomarte una foto con ellos y seguir tu camino", dijo Sala.

Valella vallela or By-the-Wind Sailors have been seen from San Diego to Huntington Beach and even farther up north, NBC 7's Shandel Menezes reports.

Velella velella tiene células urticantes como muchas otras medusas verdaderas y otros cnidarios gelatinosos (la familia de las medusas está dentro), pero sus picaduras se dirigen a crustáceos realmente pequeños, larvas y otras criaturas tan sabrosas (para ellos).

Las "velas" de estas criaturas las hacen únicas en el mundo animal. Otro animal que usa el viento para moverse es un caracol llamado "Janthina Janthina", dijo Sala.

"Se llama caracol burbuja porque sopla una balsa de burbujas y flota a lo largo de la superficie del océano en esa balsa de burbujas y vive en esa capa pleustónica [la capa superior del océano]. Y 'pleuston' en realidad proviene de la raíz griega que significa 'flotar'", dijo Sala.

Tonos azules en la concha de Janthina con burbujas de flotación, sostenidas en la palma de la mano. Foto tomada en la península de Akamas, Chipre, con el iPhone 6S Plus. (Getty Images)

El año pasado, Telemundo 20 habló con Ben Frable, gerente de colecciones del Instituto Scripps de Oceanografía, quien dijo que las Velella velellas se ven comúnmente en la costa de California y, a veces, en Oregón y el estado de Washington. Y del otro lado de la frontera en Baja California.