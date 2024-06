Mega-refugio, programas de equidad y “Fatal 15”: Los puntos fuertes y débiles del presupuesto municipal de $5,800 millones de dólares

SAN DIEGO- El Ayuntamiento de San Diego aprobó el martes el presupuesto de la ciudad de $5.8 billones de dólares para el ejercicio fiscal 2024-25, lo que implica modificaciones significativos a la propuesta inicial del alcalde Todd Gloria.



El presupuesto aprobado incluye modificaciones de mayo al presupuesto inicial de marzo, pero también incluye algunas recomendaciones del Analista Presupuestario Independiente de la ciudad. El presupuesto aprobado el martes implica un aumento de casi el 12% sobre el presupuesto de $5.12 billones de dólares para el año fiscal 2023-24.

La propuesta inicial de $5.65 billones del presupuesto de marzo recibió críticas variadas del Consejo de la Ciudad de San Diego y del público, quienes reclamaron recortes a programas de equidad, a las academias de policía y de bomberos y a algunos parques y bibliotecas.

Estos son los destinos de los fondos

Personas en situación de calle y la posibilidad de un nuevo megarefugio

Un elemento del presupuesto aprobado el martes incluye la asignación de $ 6 millones en subsidios del Community Development Block Grants, para un albergue de 1 000 camas en Kettner Boulevard y Vine Street en Middletown - un refugio que no sólo no ha sido aprobado, sino que no ha tenido una audiencia pública.



La concejal Vivian Moreno respaldó el reajuste presupuestario de los fondos destinados a programas de equidad, pero se mostró en desacuerdo con la propuesta del albergue.

"La Financiación para estos programas siempre estuvo disponible, sólo necesitamos darles prioridad", dijo. "Los ciudadanos nos han transmitido claramente que el presupuesto aprobado no reflejaba las prioridades de los ciudadanos".

Rachel Hayes, activista en favor de las personas sin hogar, también aplaudió los $28 millones de dólares aprobados para hacer frente al problema, pero se mostró en contra del megarefugio que se propone y que todavía no ha sido aprobado.

"En mi opinión, un refugio de 1 000 camas sería un desastre", afirmó Hayes, quien vivió 10 años en la calle. "Si me pidieran que fuera al refugio, ¿Iría o me quedaría en la calle? Yo me quedaría a las calles, no podría estar en un refugio con otras 1000 personas".

Un portavoz de la ciudad declaró que la remodelación de las instalaciones costará $18 millones y su funcionamiento $30 millones al año. Si se aprueba el proyecto, la ciudad prevé que esté abierto y en funcionamiento a principios de 2025.

"Seguimos negociando enérgicamente en nombre de los sandieguinos a medida que consideramos soluciones nuevas e impactantes para abordar la falta de vivienda", escribieron el alcalde y el presidente del consejo de la ciudad en una declaración conjunta. "Todos nosotros reconocemos que dejar a la gente en la calle es inhumano y perjudicial para todos, incluyendo a los residentes que tienen vivienda, y tenemos que seguir actuando con urgencia para poner fin a esta crisis", indicó el portavoz.

Los programas de equidad se mantienen

A través de un proceso de participación pública que varios concejales calificaron como el más "robusto" que habían visto en décadas de servicio, muchos recortes que probablemente habrían afectado desproporcionadamente a las zonas menos pudientes fueron finalmente revocados.

Entre las partidas añadidas el martes figuran cambios en los gastos del fondo general de $ 8,4 millones de dólares, entre ellos $ 3 millones para el fondo de equidad comunitaria de la ciudad destinado a las víctimas de las inundaciones del 22 de enero y $1 millón para un programa de atención y desarrollo juvenil. Estas incorporaciones se vieron equilibradas por $8.4 millones en ingresos, respaldados como datos realistas por el Analista Presupuestario Independiente de San Diego, Charles Modica.

"Es un reto continuar abogando por las necesidades esenciales para nuestra comunidad. Se ha dicho a lo largo de este proceso que este presupuesto no se debe balancear sobre las espaldas de los menos favorecidos. Es por eso que mis colegas y yo hemos luchado duro para asegurar que este presupuesto sea equilibrado y atienda las necesidades de todas las comunidades", dijo el concejal Henry Foster III.

" Seré el primero en decir que nadie va a cuidarnos mejor que nosotros".

"Es una temporada de presupuestos dura, pero como hemos dicho durante todo el proceso, el hecho de que sea dura no significa que tenga por qué ser más dura con los que menos tienen", dijo el Presidente del Consejo, Sean Elo-Rivera. "Estamos haciendo lo mejor que se puede en una difícil situación y eso es algo de lo que puedo estar orgulloso".



El concejal Kent Lee, que encabeza el Comité de Presupuesto del Consejo, dijo que el presupuesto incluye fondos para el Programa de Prevención de la Inestabilidad de la Vivienda, un programa de protección contra el desalojo, la realización de estudios sobre las intersecciones "Fatal 15" que representa a los 15 cruces más mortales de San Diego para los peatones y ciclistas y el software Your Safe Place para la gestión de casos de violencia doméstica.

" Que asignemos CDBGs al refugio cuando no ha habido ninguna discusión no me cuadra. Esta propuesta es muy superior a la propuesta de presupuesto del alcalde, pero de ninguna manera indica apoyo para el refugio de 1000 camas", dijo Moreno.

¿Qué se ha dejado fuera?

Desde el proyecto de presupuesto inicial, Gloria ha adoptado otras medidas para ahorrar dinero, como la suspensión de los gastos no indispensables en los distintos departamentos de la ciudad, así como la adopción de medidas para garantizar que la ciudad cubra "sólo los cargos más esenciales" antes de que finalice el año fiscal.

Además, Gloria ha propuesto transferir los remanentes de algunos fondos especiales al fondo general de la ciudad, así como suspender las aportaciones a las reservas y aplicar una serie de medidas puntuales, como por ejemplo solicitar a la Comisión de Vivienda de San Diego que utilice $15 millones de sus fondos de reserva para financiar parcialmente los programas existentes.

De acuerdo con Módica, las reducciones en el presupuesto de este año están planificadas como un recorte extraordinario del presupuesto, pero el año que viene podrían aplicarse recortes más significativos y definitivos, a menos que San Diego consiga otra fuente de ingresos.

El concejal Joe LaCava agradeció a su compañero el debate abierto sobre las prioridades, pero también al alcalde por presentar un presupuesto en primavera.

"El presupuesto nunca es algo estático, siempre está evolucionando. El presupuesto inicial, que a muchos no les gustó, se basaba en la información más fidedigna que teníamos en ese momento", dijo, describiendo un panorama mucho más sombrío.

Además, LaCava también señaló que, a pesar de la tormenta de enero y de los meses de revisión del presupuesto que siguieron, nadie había pedido más fondos para las aguas pluviales ni para proyectos de mejora de la infraestructura.

" Dejen de enojarse con el alcalde y empiecen a enojarse con nosotros", le dijo al público que asistió a la reunión.

El presupuesto tendrá que quedar listo y someterse a una segunda lectura antes del 30 de junio.