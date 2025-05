Memorial Day: miles de personas visitan las playas de San Diego

SAN DIEGO - Memorial Day es el inicio no oficial del verano, con esta fecha los viajes por aire y tierra incrementan, pero también las visitas a la playa.

Además de nadar, tomar el sol, en playas como en Mission Beach muchos también acuden a correr, patinar o andar en bicicleta.

Además de traje de baño y una buena sombrilla, la comida también es indispensable.

“Traemos un poco de camarón para hacer unas tostadas y aguas minerales”, mostró a Telemundo 20 Gerardo Durán quien aprovecha el día de asueto junto a su familia y amigos.

A unos cuantos pasos también se encuentra un parque de diversiones para quienes buscaron una opción diferente.

“Está bien bonito aparte aquí están los juegos y a veces aquí vamos a subirnos un rato y pues aquí a caminar”, declaró José.

“Llegamos aquí temprano para apartar lugar para nosotros”, contó Estephany.

En días de asueto como hoy, en Mission Beach el número de visitantes alcanza hasta las 30 mil personas.

“El sábado estuvo muy ocupado, ayer bajó un poquito y hoy día parece que ha venido con repechaje, con fuerza, hay mucha gente”, expresó Piero Ibáñez, Salvavidas de la Ciudad de San Diego.

Sin embargo, el acceso a algunas playas al sur de la bahía como en Imperial Beach el acceso a la playa continúa cerrado debido a la contaminación del Río Tijuana. Visitantes como Areli optó por la opción de solo caminar en la zona.

“No era como cuando yo estaba chiquita pero no nos metemos nada más caminar”.

Pero hay quienes deciden hacer caso omiso a las recomendaciones y deciden disfrutar del mar a pesar dela advertencia por contaminación.

“Desde que llegué he estado allá adentro y no me siento mareo ni nada, no me está saliendo otro brazo, todo bien”, indicó Jason Cisneros, quien acudió a la playa de Imperial Beach, junto a compañeros de trabajo.

Aunque este es un día para honrar a todos aquellos que perdieron la vida en el servicio militar, la realidad es que para muchos representa una oportunidad de pasar más tiempo junto a sus seres queridos y descansar.

“A veces es difícil agarrar un espacio para la familia y se aprovechan estos momentos”, agregó Gerardo Durán.

Este fin de semana también se ha caracterizado por la presencia de alto oleaje y corrientes más fuertes, y aunque se tenga experiencia dentro del mar la recomendación es no bajar la guardia.