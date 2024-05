Mexicanos en el exterior cruzan frontera de San Diego para participar en mitin presidencial en Tijuana

SAN DIEGO- Una caravana de mexicanos en Estados Unidos cruzó durante el viernes 12 de abril la frontera de San Diego para ir a Tijuana y ser parte de los eventos previos a las elecciones presidenciales, que se llevaran a cabo en ese país el dos de junio del 2024.



Mexicanos residentes de Arizona, Texas, Los Angeles, Fresno y San Diego, que dijeron, estaban listos para hacer uso de sus derechos como mexicanos y emitir su voto en las siguientes elecciones.

La caravana se veía transitar con banderas mexicanas por la autopista cinco rumbo a la garita de San Ysidro y cruzó la frontera entre el tráfico del viernes, después de las dos de la tarde, aseguraron temas como la seguridad en su país de origen les preocupaba.



“Que México no sea un país expulsor de migrantes, que tengamos oportunidades de vivir bien, que la gente que quiera venir sea por gusto, no sea por necesidad económica y menos por necesidad de salvar tu vida”, dijo, Cipriana Jurado, residente de Nuevo México en San Diego.



Durante la logística, los mexicanos incluso pidieron a las autoridades apoyo de la guardia nacional, para evitar cualquier contratiempo o extravió en Tijuana y regresar a salvo a Estados Unidos durante el mismo viernes.



“Vienen de Nueva York, vienen de Arizona, de San Francisco, de Texas, Florida, venimos casi de todo Estados Unidos, ya que tenemos una agrupación de lideres migrantes, donde nos reunimos y estamos luchando para la comunidad migrante aquí en Estados Unidos”, explicó, Erasmo Ortega, mexicano, residente de Texas.

Los analistas, destacaron la conexión emocional que existe entre los mexicanos que viven en Estados Unidos, aunque su residencia en este país sea por décadas.

“Aunque yo sea un mexicano de tercera generación viviendo en Nueva York, Chicago o Los Angeles, sigo teniendo una conexión emocional con México y creo que aquí lo que estamos viendo, porque se fue mi abuelo o mí papá Estados Unidos a vivir, pues porque en México no había oportunidades”, dijo, Luis Carlos, analista político.

Una situación que confirmaron quienes viajaban de Nuevo México y dijeron comenzaron su viaje a San Diego desde un día antes o quienes llegaron de Fresno a San Diego y empezaron su viaje a la una de la madrugada.



Fuera de México se registraron para votar hasta 226 mil personas, de las cuales se estima más de dos mil lo hagan en San Diego, un voto que reiteraron tiene un impacto en ambos lados de la frontera.

Los expertos destacaron como a los votantes muchas veces están interesados en candidatos que ofrezcan soluciones a problemas que actualmente tienen un impacto en su vida o su bolsillo, de ahí que quienes compiten a los 627 cargos, incluido el presidente del país, esperaban estuvieran involucrados con los problemas de cada región, ciudad o pueblo en la que tendrán decisión.

Por su parte los mexicanos en el exterior que viajaron a Tijuana llevaban folders con peticiones a las candidatas a la presidencia, que incluían mejores servicios por parte de los consulados de México que operan en Estados Unidos.

Ciudadanos que dijeron durante años han sufrido las buenas, pero también las malas decisiones de los gobiernos, que en el caso de Ángel lo han llevado a realizar una huelga de hambre en Fresno hasta por 19 días.

“Lo que hemos encontrado es que no hay suficiente servicio para atender a la gente, por ejemplo en el asunto de las citas, los consulados están rebasados, cada día vemos que personas van a ser determinados tramites, un pasaporte, una matricula consular, la doble nacionalidad y les es muy difícil agarrar una cita”, dijo, Ángel Noriega, residente de Fresno en San Diego.



Los analistas destacaron que los votos de una comunidad que no tiene preferencia de partido y vota debido al candidato y sus propuestas, podrían hacer la diferencia no solo en la presidencia, sino también en las alcaldías que también se votan en estados como Baja California.

“Este sector que está pensando no necesariamente en el color del chaleco, la camiseta, sino que está diciendo o que está ofreciendo, y si quien está en gobierno cumplió o no cumplió, por ejemplo en Tijuana esto puede ser muy interesante”, agregó, Luis Carlos. En las elecciones del 2018 voto un 62 por ciento de la población en México, una de las estadísticas más altas en la historia, se estima que en estas elecciones presidenciales la participación aumente, ya que en las elecciones del 2020 en Baja California el abstencionismo superó el 70 por ciento de la población.