Comercios de El Descanso cierran por falta de energía eléctrica en San Diego

EL DESCANSO- Durante el viernes 10 de enero más de 7 mil hogares en el condado de San Diego amanecieron sin luz debido a los cortes de electricidad por seguridad pública que se han generado en la región y el aviso de bandera roja por viento emitido durante varios días.

En El Descanso se veían restaurantes enteros y comercios cerrados por la falta de electricidad, las personas se llevaban botellas con agua a sus autos, bolsas con hielo y cargaban sus teléfonos en los pequeños centros de recursos. Quienes viven en esa comunidad al este del condado, dijeron que aunque muchos tienen generadores de energía en casa, algunos no sabían cómo prenderlos o no alcanzaban a cubrir sus necesidades.

“Si afecta porque como trabajo de la casa, tengo que tener el generador prendido, pero también limita las cosas que están usándose, porque si no, no aguanta para darle suficiente al refrigerador y todo lo demás”, dijo Oscar López, mientras llegaba al centro de recursos en El Descanso.

San Diego Gas y Electricidad dijo en un comunicado que sus empleados se encontraban en campo y “continuaron patrullando e inspeccionando las líneas eléctricas a pie y por aire para restablecer el suministro eléctrico a los clientes que se vieron afectados por las descargas eléctricas repentinas a partir del viernes por la tarde”.

Aseguraron que se espera que los vientos de Santa Ana continúen en los próximos días y SDG&E exhorta a todos a estar preparados para la posibilidad de descargas eléctricas repentinas adicionales.

Esta semana marca el comienzo más seco de la temporada de lluvias en el condado de San Diego en los últimos 174 años de acuerdo con SDG&E.



Los vecinos de El Descanso aseguran que saben que están en riesgo, no solo por la vegetación que los rodea, sino por la baja humedad y los vientos que durante el viernes se han sentido intensos.



“Esta área no ha tenido incendios en un tiempo y se puede prender en un instante y desafortunadamente no tenemos comunicación si no tenemos internet cómo podremos saber qué es lo que viene”, dijo Toni Mayer, residente de El Descanso.



Los vecinos agregaron que parte de su preocupación en estos apagones que viven también es el número de adultos mayores que viven en la comunidad y necesitan de respiradores conectados a la luz o simplemente no pueden manejar a los centros de recursos, por lo que esperan que pronto la electricidad se restablezca en estas zonas tan alejadas del centro de San Diego.

Después de las tres de la tarde del viernes 10 de enero, San Diego Gas y Electricidad reporto que los apagones alcanzaban a poco mas de 3 mil 400 personas.