Miles de trabajadores y sindicatos se manifiestan en el Día de César Chávez

DELANO - El 31 de marzo ha sido designado como el Día de César Chávez debido al natalicio del activista, además es un día de asueto por el que en muchas oficinas públicas no laboraron. Pero este día también se eligió para llevar a cabo una marcha en Delano, California.

Antes del amanecer trabajadores de distintos rubros en San Diego, miembros de organizaciones y sindicatos partieron al Valle Central para unirse a la marcha en apoyo a trabajadores inmigrantes del campo.

“Creo que esta administración se le olvidó claramente que todos los trabajos que casi nadie quiere los hace un inmigrante, nosotros apoyamos la fundación de esta nación de las granjas, hotelería, limpiando casas, haciendo esos trabajos que muchos americanos a lo mejor piensan que son muy bajos de ellos”, contó a Telemundo Arturo Suárez, miembro del Sindicato “Unite Here Local 30”.

La presidenta del Consejo Laboral de los Condados San Diego e Imperial, Brigette Browning, afirmó que recientemente el gobierno actual también ha atacado a los sindicatos que son parte fundamental de una democracia.

El nombre y legado de Chávez sigue resonando en la historia de Estados Unidos a casi 32 años de su muerte, debido a que además de que movilizó en vida a trabajadores agrícolas, los ayudó a ganar derechos como días de vacaciones y festivos. También los apoyo a formar sindicatos para obtener protecciones mientras desempeñaban arduos trabajos.

“Lo mismo seguimos con lo que con César Chávez que él nos dejó el legado, pero queremos que nos escuchen nuestra voz y que vean que los inmigrantes en este país si hacemos algo para valer”, expresó Zulma Tenorio, quien provee cuidado a niños.

Sin embargo, la lucha por los derechos no ha terminado, aunque han habido grandes avances y el liderazgo de Chávez sentó un gran precedente, hoy se presenta un retroceso en la historia debido a los ataques de la actual Administración Federal.

“Cuando estuvo Biden nos llamó esenciales y ahora el 47 nos llama criminales, eso duele porque no somos criminales, si fuéramos criminales no estuviéramos en los campos, si fuéramos criminales no saldríamos a trabajar, estuviéramos robando, no es justo que tengamos que seguir marchando, caminando para que se nos reconozca que somos esenciales”, indicó Xóchitl Núñez, líder campesina.



El Fiscal General de California, Rob Bonta, quien también estuvo presente en la marcha agregó que, aunque los inmigrantes se han vuelto blanco del Presidente Trump, no coincide con los valores del Estado Dorado.



Las nuevas generaciones también desean continuar con la lucha, ya sea por sus padres, abuelos o sus vecinos. “Nosotros tenemos que defender a nuestra generación y a nuestras familias y a la comunidad”, agregó Ángela Ruiz.

La marcha en Delano convocó a cerca de 5.000 personas y eligieron esa ciudad debido a que ahí se cultiva cerca del 25% de los alimentos que se cultivan en todo el país. Esta movilización es catalogada como la más grande de trabajadores de sindicatos desde el regreso del Presidente Trump a la Casa Blanca.