Tras un vuelo de cuatro días alrededor de los polos terrestres, cuatro ciudadanos a bordo de un cohete SpaceX regresaron el viernes con un amerizaje frente a la costa de Oceanside.

La misión Fram2 fue el primer vuelo espacial del cohete Dragon con pasajeros humanos en regresar al Océano Pacífico, según la agencia.

"Este es un lugar de aterrizaje completamente nuevo para el Dragon. Es la primera vez que se recupera a una tripulación del Dragon en la costa oeste", declaró SpaceX.

After Dragon reenters Earth's atmosphere, it will splash down off the southern coast of California near Oceanside at ~9:19 a.m. PT pic.twitter.com/fOXvpUMXVG

— SpaceX (@SpaceX) April 4, 2025