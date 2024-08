Muere hombre que recibió disparo en la cabeza en la salida de la I-805 en City Heights

SAN DIEGO - La Patrulla de Carreteras de California dio a conocer que murió el hombre que recibió un disparo en la cabeza la semana pasada cerca de una rampa de salida de la autopista en San Diego.

El hombre de 30 años murió el mismo día en que recibió el disparo cerca de la Interestatal 805, informó la CHP.

Unidades de la CHP respondieron a los informes de un peatón en la rampa de salida de la Avenida de la Universidad de la I-805 en dirección norte el jueves alrededor de las 5:30 p.m., dijo la CHP en un comunicado.

Update: NB I-805 at University Ave, the on- and off-ramps remain closed for an accident investigation.