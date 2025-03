El Departamento de Policía de San Diego dijo que está investigando la muerte de una niña de 9 años que falleció pocas horas después de someterse a una cirugía dental que involucró anestesia. Ese procedimiento ocurrió el 18 de marzo en Dreamtime Dentistry en Vista Village Drive en Vista.

Según el informe del médico forense, la niña fue trasladada a una "sala de recuperación" después de la operación y luego dada de alta. Dice que la niña se quedó dormida en el viaje de vuelta a casa y siguió durmiendo cuando llegó allí.

Más tarde, cuando la familia la revisó, no reaccionaba, por lo que llamaron al 911. Una ambulancia la llevó al Hospital Infantil Rady de San Diego, donde los médicos la declararon muerta.

En este momento, no está claro si el procedimiento dental jugó un papel en su muerte. NBC 7 Investigates no revela el nombre de la niña de 9 años. El médico forense indicó que la causa y la forma de la muerte están pendientes.

NBC 7

El Dr. Michael Davis, dentista recientemente jubilado, colabora habitualmente como testigo experto en casos de negligencia dental.

"Me rompe el corazón", dijo Davis a NBC 7. "La anestesia general debería ser un procedimiento seguro. Es muy alarmante con cualquier muerte - niño o adulto".

Según Davis, sin conocer más detalles sobre la sedación o el historial médico del niño, es demasiado pronto para sacar conclusiones.

"Cuando se duerme a un niño con anestesia general, el procedimiento es mucho más arriesgado que en el caso de un adulto", explicó Davis.

Davis dijo a NBC 7 que esto se debe a que los niños tienen las vías respiratorias más estrechas que los adultos. Dijo que muchos dentistas sólo realizan el trabajo de sedación con los niños en una sala de operaciones del hospital o centro de cirugía ambulatoria.

El Dr. Ryan Watkins es el único dentista que aparece en el sitio web de Dreamtime Dentistry como uno que realiza procedimientos de sedación.

NBC 7 Investigates visitó Dreamtime Dentistry el jueves por la tarde y la clínica parecía abierta.

Declaración del Dr. Ryan Watkins

NBC 7 Investigates se puso en contacto con Dreamtime Dentistry para dar al Dr. Watkins la oportunidad de hacer comentarios para este informe. Una empresa de relaciones públicas compartió esta declaración:

Estamos profundamente entristecidos por el trágico fallecimiento de nuestra joven paciente, que se produjo varias horas después de su procedimiento dental completado.

La paciente fue remitida a nuestra consulta para recibir tratamiento dental bajo anestesia general debido a su corta edad y a su aguda ansiedad situacional. Durante todo el procedimiento, la paciente fue supervisada continuamente por nuestro dentista anestesiólogo, diplomado de la National Dental Board of Anesthesiology, miembro de la American Dental Society of Anesthesiology y miembro activo de la American Society of Dentist Anesthesiologists, que cuenta con más de 20 años de experiencia en la administración con éxito de anestesia general a niños, sin que se haya observado ninguna complicación.

Tras la intervención, fue dada de alta en condiciones estables -despierta, con constantes vitales estables y reflejos protectores intactos- al cuidado de su madre, siguiendo nuestros protocolos postanestésicos estándar.

En este momento no se ha determinado la causa de la muerte. El médico forense está llevando a cabo una investigación exhaustiva, con la que estamos cooperando plenamente. Nos comprometemos a garantizar que todos los hechos salgan a la luz.

No podemos discutir detalles específicos debido a las leyes de privacidad y la investigación activa.Pedimos respetuosamente paciencia mientras el médico forense completa su trabajo, ya que la especulación prematura puede causar dolor adicional a la familia.

La seguridad y el bienestar de nuestros pacientes siempre han sido y siguen siendo nuestra máxima prioridad. Aunque comprendemos las preocupaciones y preguntas que rodean a este trágico suceso, pedimos respetuosamente paciencia mientras avanza la investigación. Por el bien de la familia y la integridad del proceso, pedimos moderación en cuanto a las especulaciones.

Nuestros corazones se rompen por la familia durante este momento de dolor inimaginable, y extendemos nuestras más profundas condolencias mientras mantenemos nuestro enfoque en apoyar a la familia y cooperar plenamente con la investigación médica.

Proporcionaremos información actualizada cuando sea oportuno.

Dr. Ryan Watkins

Dentista Anestesista, Dreamtime Dentistry

Diplomado de la Junta Dental Nacional de Anestesia

Miembro de la Sociedad Dental Americana de Anestesiología

Otro de los pacientes del Dr. Watkin casi muere durante un procedimiento.

NBC 7

NBC 7 Investigates también se puso en contacto con el Consejo Dental de California, que nos dijo que no confirman ni discuten las investigaciones.

Si la junta dental investiga a Watkins, no sería la primera vez. En 2016, uno de sus pacientes casi muere después de ser anestesiado durante un procedimiento dental.

Investigadores estatales dicen que el consultorio dental de Watkins administró a un paciente de 54 años dos fármacos que provocaron la parálisis del corazón del paciente. Dicen que uno de esos fármacos nunca debió administrarse.

Los médicos reanimaron al paciente de camino al hospital, pero, según los documentos, no tuvo latido durante al menos nueve minutos.

La investigación del estado llevó varios años, pero resultó en que Watkins quedara en libertad condicional de 2020 a 23. Si hubiera violado esa libertad condicional profesional, el estado podría haber revocado su licencia. También se le ordenó reembolsar al estado el coste de su investigación, que fue de $19.222,50.

Watkins acabó resolviendo una demanda civil interpuesta por ese paciente por problemas de salud a largo plazo.

Cómo buscar investigaciones contra profesionales de la medicina

Los californianos pueden investigar a cualquier profesional sanitario, incluidos los dentistas, buscando su nombre en el sitio web del Departamento de Asuntos del Consumidor de California. Aunque se investigan todas las quejas, sólo se publican las que dan lugar a una demanda civil conocida como acusación. En California, los dentistas no están obligados a notificar a los pacientes si están a prueba, cosa que sí deben hacer los médicos y cirujanos.