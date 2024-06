Muere un adolescente atropellado por un tren en Sorrento Valley

SAN DIEGO- Un adolescente que iba en bicicleta murió arrollado por un tren el viernes por la tarde en el Sorrento Valley de San Diego, según informó un funcionario de Amtrak.

"El 14 de junio, el tren 770 de Amtrak viajaba de Goleta, California, a San Diego aproximadamente a las 12:45 p.m. cuando una persona que estaba invadiendo la vía entró en contacto con el tren en la ciudad de San Diego", informó Amtrak en un comunicado emitido esa misma tarde. " No se han reportado lesionados entre los 254 pasajeros o la tripulación a bordo".

Alrededor de las 5:30, el Departamento del Sheriff de San Diego dio a conocer la siguiente información sobre cómo murió el menor:

" Los testigos dijeron a los oficiales que tres chicos en bicicleta se detuvieron en el cruce para permitir el paso de un tren en dirección norte. Después de que pasara el tren en dirección norte, un chico de 17 años cruzó las vías en bicicleta, sin darse cuenta de que también pasaba un tren en dirección sur. El chico fue arrollado por el convoy y no sobrevivió a las lesiones. Los otros dos ciclistas no resultaron heridos".

El funcionario de Amtrak dijo que cuando la policía y los bomberos de San Diego acudieron al lugar, encontraron al adolescente en las vías, y que falleció en el lugar.

Las autoridades no revelaron la identidad de la víctima.

El incidente se produjo cerca de la intersección de Sorrento Valley Boulevard y Roselle Street.

El servicio de tren notificó a los pasajeros a las 2:04 p.m. que se esperaban largos retrasos hasta nuevo aviso después de la "actividad de intrusión". Poco después de las 6 p.m., NBC 7 confirmó que el servicio ferroviario se había reanudado.

Service Disruption: As of 2:00 pm PT, All services operating in the San Diego (OLT) area may experience lengthy delays and service adjustments due to trespasser activity. Updates will be provided when more information becomes available. #SurflinerAlert