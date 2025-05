Alida López cuenta que emigró a los Estados Unidos en el año 2003 para escapar de la violencia en su país natal, Guatemala, en donde le arrebataron la vida a su esposo: “En el 2002 habían matado a mi esposo, en el 2003 yo me vine, dejé a mis tres niños bien chicos que me dolió demasiado dejarlos. Yo busqué ayuda para que me ayudaran a poder a traer a mis hijos porque sabía que mi familia corría peligro también”, expresó Alida.

Señaló que las actuales leyes de inmigración de la administración Trump sorprendieron a dos de sus familiares cuando el ICE tocó a su puerta en su vivienda en Oceanside. En un video de la cámara de seguridad de la casa de Alida, se observa como los agentes llegaron a su departamento vestidos con ropa civil, pero en ese momento no se encontraba en casa y tuvo que ser alertada por un familiar.

Actualmente Alida tiene un caso abierto tras sufrir violencia doméstica en el 2014, pero a pesar de su estado migratorio, se armó de valor y llegó a su vivienda sin importarle que ahí estuvieran los agentes de inmigración: “Cuando llegué había dos oficiales ya cuidando del lado de la lavandería y al otro lado del otro callejón estaban varios alrededor del apartamento para que nadie se escapara”, mencionó.

Fue en ese momento cuando la mujer guatemalteca se enfrentó a los agentes federales haciéndoles preguntas clave: “Les pregunté ¿necesitas entrar? Y dijeron que no ¿pero traes la orden? No. Entonces le dije ¿para qué necesitas entrar?”.

Alida también les mostró una tarjeta, creada por su abogado, que contiene información valiosa sobre el caso de migración que tiene pendiente por resolver. “Les mostré el documento y les dije que mis abogados me están representando quiero que miren, ahí está el número de caso y el número de teléfono de ellos y pueden hablar con ellos no hay problema”.El creador de esta tarjeta es el abogado

Sergio Siderman es el abogado que representa a Alida López y a su familia: “Lo más importante para los clientes o los inmigrantes que están dentro del país es no hacerse fácil de detener o deportar. ICE no SE quiere molestar con inmigrantes que están siendo representados por abogados, ni con inmigrantes que tienen casos abiertos, por eso le damos esa tarjeta a todos nuestros clientes”, explicó el abogado.

El abogado enfatizó en la importancia de que los indocumentados conozcan sus derechos como inmigrantes en EEUU, tal y como Alida lo hizo.