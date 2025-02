Mujer encontrada muerta en un auto en El Cajón era “una gran persona”, dice amiga cercana

NBC 7 está aprendiendo más sobre la mujer de 51 años que fue encontrada muerta en el maletero de su coche en El Cajón el martes.

La policía dice que el hijo de Jamison Webster está acusado de su asesinato. Estaba detrás del volante de su coche durante una persecución policial que terminó en un choque de tres vehículos en Mollison Avenue bajo el paso elevado de la Interestatal 8.

"Lloré", dijo Karin Saunders, una amiga cercana de Webster desde hace mucho tiempo, a NBC 7. "¿Qué más podía hacer? "Estaba en estado de shock."

Webster, una trabajadora de atención médica a domicilio, vivía encima del salón de tatuajes donde trabaja Saunders. Saunders dice que habló con Webster hace una semana. La conversación se centró en Richard Leyva, el hijo de 24 años de Webster.

"Ella estaba tratando de ayudarlo a ingresar a algún tipo de programa o conseguir ayuda, y simplemente no había recursos", dijo Saunders.

Leyva se estaba quedando en el Motel 6 en Montrose Court en El Cajon. Webster pasó a verlo. Poco después, la policía recibió una denuncia del motel sobre un secuestro en curso.

La policía de El Cajon lo persiguió. La persecución pasó por Spring Valley, luego regresó a El Cajon. Terminó en un choque de tres vehículos.

La policía dice que Leyva estaba detrás del volante del Hyundai Sonata negro de su madre. Fue detenido. Su madre fue encontrada muerta en el maletero.

“Era una gran persona”, dijo Saunders. “La amaba”.

El Hyundai chocó contra otros dos vehículos. Uno de ellos era la camioneta de Dagoberto Duenas. Estaba rayada y abollada en el lado del pasajero, pero todavía funciona.

“Me quedé en shock”, dijo Duenas. “Físicamente, estoy bien. Estoy de buen ánimo”.

Duenas dice que después del choque, el sospechoso saltó del auto y, de manera amenazante, se acercó a la policía. “Solo les dijo un montón de malas palabras. Los insultó”, dijo Duenas.

La policía dice que tuvieron que usar una pistola paralizante para someter a Leyva, pero no se realizaron disparos. Fue horas después cuando Duenas descubrió que la madre de Leyva estaba en el maletero.

“No puedo esperar que nadie le haga eso a su propia madre, sin importar el motivo”, dijo Duenas.

Leyva fue ingresado en la cárcel del condado de San Diego por cargos de homicidio, agresión con un arma letal y evasión de la policía.

Los registros judiciales indican que en 2021, Leyva fue acusado de abuso de ancianos y de portar un arma oculta. Ambos casos fueron desestimados después de que completó programas de desvío.

El hijo de la víctima tiene programada su primera comparecencia ante el tribunal el viernes. Está detenido en la cárcel central sin derecho a fianza.