Un accidente mortal por conducir en sentido contrario cerró todos los carriles de la Interestatal 8 en dirección este cerca de la Universidad Estatal de San Diego durante un par de horas la mañana del jueves.

El accidente se reportó a las 4:30 a. m. cuando un BMW, que circulaba en sentido contrario por la I-8 en dirección este, en el carril lento, chocó de frente contra una mujer que conducía un Mini Cooper, informó la Patrulla de Carreteras de California (CHP). El impacto envió al Mini Cooper por un terraplén mientras el BMW permanecía en la autopista, bloqueando algunos carriles.

La mujer murió en el accidente y el conductor del BMW sufrió algunas lesiones, informó la CHP. Las autoridades informaron que el conductor del BMW fue arrestado bajo sospecha de conducir bajo los efectos del alcohol (DUI).

"Es difícil seguir asistiendo a estos accidentes cuando son completamente evitables", dijo el sargento Josh Nelson de la CHP. Todos los carriles de la I-8 en dirección este estuvieron bloqueados durante al menos dos horas.

UPDATE: EB 8 at La Mesa Blvd (College), all lanes have reopened to traffic.