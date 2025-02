National City considera ofrecer ayuda legal a indocumentados que enfrentan una orden de deportación

SAN DIEGO - La ciudad de National City aprobó de manera unánime el martes, explorar la creación de un programa para ofrecer ayuda legal a residentes indocumentados que son detenidos por agentes federales de inmigración.

La iniciativa fue presentada por el concejal José Rodríguez durante la reunión del concilio del martes.

"Vamos a trabajar con nuestro abogado de la ciudad y la comunidad para asegurar que cualquier plan que traigamos a la ciudad sea un plan que sea legal, que no nos exponga mucho legalmente como ciudad", declaró Rodríguez.

El concejal aseguró que contemplarán el costo del programa y posibles edificios de la ciudad que pueden utilizar como oficinas para ayudar al público indocumentado.

"Estamos viendo con esta administración [Trump] que está cortando fondos para representación legal para inmigrantes, eso no significa que la gente ya no necesita la ayuda, sino ahora aún más lo necesita y si los gobiernos locales pueden hacer lo que el gobierno federal no está haciendo, yo creo que vale la pena explorar a ver si es algo que se puede hacer", expresó a Telemundo 20, María Chávez, abogada de inmigración.

Una de las opciones a considerar es revisar el programa legal establecido y operado por el condado de San Diego, el cual en sus primeros 15 meses de operación apoyó a más de 800 indocumentados que enfrentaban una deportación. En total, el costo del programa ha sido de $4.1 millones, según el informe anual del programa de defensa legal de derechos de inmigrantes del Condado de San Diego.

"Es importantísimo tener un abogado presente que los representen, que hagan su caso", dijo Rodríguez.

"Las estadísticas demuestran que el porcentaje de probabilidad de ganar crece mientras la persona tiene abogado", agregó María Chávez, abogada de inmigración. "Sin abogado, es muy difícil para que la persona gane un caso".

Pero mientras esta posible ayuda adicional se materializa, la abogada Chávez les recuerda:

"Que conozca sus derechos, no abra la puerta si llega [agentes de] inmigració, la orden de arresto de migración no es válida, solo una orden judicial. No tienen que contestar ninguna pregunta, lo único que tienen que decir es su nombre y es todo. Es muy importante guardar silencio", concluyó la experta legal.

Por su parte, Rodríguez asegura que tiene dos meses para trabajar en el plan y regresar al concilio para presentar una propuesta más detallada.