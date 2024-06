Niegan fianza a hombre acusado de intentar secuestrar a dos niñas en Mission Valley

SAN DIEGO- Este martes se presentó en una corte Rene Arturo Lujan, acusado de intentar secuestrar en hechos distintos a dos niñas en la zona de Mission Valley. El primer caso ocurrió el 18 de junio en un parque de brincolines y el otro el 20 de junio,a fuera de un restaurante en el centro comercial.

Al inicia la audiencia, la defensa del acusado, dijo que este se declaraba como no culpable del intento de secuestro de las dos niñas, de 5 y 6 años de edad.

“Él fue acusado por el intento de secuestros de dos niñas, relacionado a los dos incidentes el pasado martes y jueves”, dijo la fiscal del condado de San Diego, Eva Kilamyan.

De acuerdo con la policía, Lujan trato de cargar por la fuerza a las dos niñas para llevárselas lejos de sus padres en las inmediaciones. En ambos casos,es el grito de las menores alertó a personas en el lugar, quienes frenaron al acusado.

La defensa del acusado, también pidió que los medios no mostraran su rostro, debido los cargos criminales en su contra que siguen en investigación.

Por su parte, la fiscalía pidió al juez una orden de restricción para que se mantenga alejado de las víctimas a más de 100 yardas. También le negó la posibilidad de salir en libertad bajo fianza, por el temor de que pudiera atacar a otras víctimas.

“Creemos que tal vez haya más víctimas que no se han identificado por la cercanía de los casos en el tiempo, estamos trabajando en esas investigaciones y apreciamos cualquier información que el público tenga en ese aspecto”, indicó la Fiscal Eva Kilamyan.

La Fiscalía agregó, que de ser encontrado culpable, Lujan podría ser sentenciado a cuatro años y 10 meses de prisión, debido a que no logró llevarse a las menores.



El juez John G. Pro, solicitó por lo menos otras dos audiencias las cuales se realizarán el próximo 3 y 9 de julio.



En San Diego, para algunas madres de familia como Isabella, este caso la pone a reflexionar sobre los peligros a los que se podrían exponer sus hijos.



“Al final como siempre me dice mi mama, no te puedes ir de confiada con los niños, siempre tienes que estar pendiente, siempre tienes que estar ahí mirando porque nunca sabes y eso es lo que pasa, sientes que nunca te van a pasar esas cosas pero si te pueden pasar, y ahorita me siento como omg, ahora tengo que estar más cuidadosa de ellos”, señaló.