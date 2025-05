El impacto de los operativos migratorios también alcanzan a los más pequeños en casa, y aunque han ocurrido desde anteriores administraciones, el clima migratorio actual genera mayor incertidumbre y miedo. Prueba de ello el poderoso mensaje de una niña de 11 años estudiante de una primaria de San Diego.

“La mayoría de nosotros inmigrantes somos personas que trabajan duro todos los días…” dijo entre sollozos Sarah Leyva frente a compañeros de clase y padres de familia.

Ella cuenta a Telemundo 20 que distintos miembros de su familia han sido deportados: “Las generaciones desde mi abuelo han sido deportadas y me duele mucho este tema, mi tía fue deportada y yo me acuerdo ese día me levanté y fui a su apartamento y se la estaban llevando”.

Sarah eligió dar el discurso de su clase sobre las deportaciones, donde la única indicación era elegir un tema que les apasionara y con el que desearan cambiar el mundo.

“¿Cómo se supone que debo poner atención en la escuela sabiendo que en cualquier minuto pueden deportar a mis padres? Literalmente esto está afectando nuestra educación", menciono también durante su discurso.

Sus palabras causaron la ovación tanto de sus compañeros de clase así como de otros padres quienes estaban presentes, los aplausos fueron aún más fuertes mientras hacía una pausa debido a las lágrimas.

“Le quería decir a los niños que está pasando, que lo estamos pasando y que pueden alzar su voz, que pueden hablar sobre esto”

La menor agrega que no se arrepiente de haber elegido ese tema, dice que lo escribió sola y recibió un poco de ayuda de su maestra. Para sus padres esto también fue una verdadera sorpresa.

“Simple y sencillamente le hemos enseñado a que nos preocupemos por los demás, a ayudar a los demás y ella mira la situación que está pasando aunque ella es nacida aquí y nosotros estamos en un proceso de que estamos arreglando”

Sarah pide mayor compasión para quienes trabajan y se esfuerzan todos los días para tener un mejor futuro en este país. “Si pudiera llegar este mensaje al presidente que por favor tenga misericordia”.