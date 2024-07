¿No tienes acreditación para el San Diego Comic-Con ? Estos eventos de 2024 no necesitan una

SAN DIEGO- Una vez al año, San Diego se convierte en el epicentro del mundo de la cultura pop cuando los estudios de cine, las tiendas de coleccionables y las empresas de videojuegos y cómics muestran sus últimas novedades a decenas de miles de asistentes al San Diego Comic-Con.

Pero a veces, los momentos más importantes y las novedades más destacadas se encuentran fuera de las puertas de la convención y lo mejor de todo es que no requieren entrada para asistir al evento principal.

Desde regalos y obsequios hasta experiencias interactivas, sesiones fotográficas y mucho más, hemos preparado una guía de las principales atracciones que podrás disfrutar fuera del evento, sin necesidad de acreditarte.

👪 | Del jueves 25 al sábado 28 de julio, horario variable | Park & Market

Desde clases magistrales hasta espectáculos de comedia y todo lo demás, la UC San Diego pone a disposición del público una amplia gama de eventos en honor a la Comic-Con. Los eventos se celebrarán en las instalaciones de la universidad en el centro de la ciudad. Estos son algunos de los eventos más destacados (haz clic aquí para ver la lista completa):

⭐ | Viernes 26 de julio a las 8 p.m. | Centro Cívico de San Diego

Siente un poco de nostalgia con los sonidos orquestales de la partitura original de «Batman» de 1989 - sin la voz grave de Michael Keaton (suponemos). La orquesta en directo estará dirigida por James Olmstead, y se invita a los asistentes a disfrazarse. El precio de las entradas es de $59 dólares.

🆓 | Del jueves 25 de julio al domingo 28 de julio, de 1 a 10:00 p.m. | 5ª Avenida Landing

¡Ahoy! Navega por los siete mares en la zona verde detrás del Centro de Convenciones, donde Adult Swim ofrecerá un montón de experiencias, incluyendo juegos en el césped, regalos exclusivos y entretenimiento nocturno. La programación diaria se ha anunciado en las plataformas sociales de Adult Swim.

Jueves 25 de julio a domingo 28 de julio, horario variable | Lexus Premiere Lot

Si lo que quieres es disfrutar de una cantidad abrumadora de Comic-Con en un solo espacio y sobre todo gratis, no te pierdas la Zona Interactiva. Varias empresas ofrecen pequeñas experiencias emergentes en lo que suele ser el Lexus Premier Lot de la 11ª Avenida. También es el lugar para encontrar algunos fabulosos camiones de comida de San Diego.

Aquí tienes una muestra de lo que encontrarás en la Zona Interactiva:

⭐ | Del jueves 25 al sábado 27 de julio, horario variable. 5th Avenue Landing.

El equipo de IMDb vuelve en 2024 con un barco repleto de famosos, experiencias y diversión en el puerto contiguo al Centro de Convenciones de San Diego. Mientras que el IMDboat atrae a celebridades, expertos de la industria y más a su plataforma, hay mucho para que los fans experimenten diariamente, incluyendo el posible contacto con la fama y un montón de regalos. Reserva tu asiento aquí y permanece atento a la X de IMDb para conocer más oportunidades de subir a bordo. Otras experiencias son:



🛍️ | Todos los días, horario variable | Gaslamp Quarter

Mientras que los asistentes a la Comic-Con se gastan cientos de dólares en una entrada para comprar artículos exclusivos, cómics y otros objetos de coleccionista en el Centro de Convenciones, en el Gaslamp hay un mundo de oportunidades para hacer compras geek. Descubre una nueva serie de cómics en Now or Never Comics (F Street). O compre un juego de rol en Bards & Cards Game Shop (Quinta Avenida); también es un buen lugar para reunirse con otros jugadores y probar un nuevo juego. Compra ropa de la cultura pop en Bait o ponte nostálgico y encuentra objetos de colección únicos en Super7 (Octava Avenida). La tienda también organizará algunos eventos pop-up. Más información a continuación.

Aunque Super7 (701 8th Avenue), la empresa de coleccionables de la cultura pop, tiene una gran presencia dentro del pabellón de la Convención, hay varios actos en su tienda de Gaslamp abiertos al público.

7ª Fiesta Anual del Fandom



Si has venido a bailar, bailar, bailar, bailar, únete a la comunidad Fandom en una de las mayores after parties de la Comic-Con de San Diego. Este evento en la piscina de la azotea del Hard Rock Hotel contará este año con Jason Derulo como cabeza de cartel, y suele ser un buen lugar para ver a numerosos famosos. Sin embargo, las entradas son difíciles de conseguir. Fandom regalará un número selecto de entradas en sus redes sociales. Sígalas aquí.

[Update] Thanks to everyone who entered to win tickets to the #Fandom20 #FandomParty in San Diego, headlined by @JasonDerulo! The giveaway has now ended and the winners have been notified via email. See you there! 🤩