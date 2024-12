“Estoy bendecido”: Oficial herido vuelve al servicio después de accidente mortal que mató a su compañero

SAN DIEGO - El oficial de policía de San Diego Zachary Martínez, que resultó gravemente herido en una colisión que provocó la muerte de su compañero de patrulla el verano pasado, ha vuelto al servicio en lo que el departamento está llamando una recuperación "milagrosa".

"Es el primer día que el oficial Zach Martínez vuelve a patrullar después del choque en agosto que acabó con la vida del oficial [Austin] Machitar", dijo el sargento Jared Wilson en un comunicado en las redes sociales el viernes. "Su recuperación es realmente un milagro".

It’s Officer Zach Martinez’ first day back on patrol after the crash in August that took the life of Officer Machitar. His recovery is truly a miracle. #americasfinest pic.twitter.com/heVlbAOWrd