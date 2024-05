Realizarán operativo policiaco por elecciones en Baja California

TIJUANA - En Baja California estiman que puedan votar 3.1 millones de personas y debido a hechos violentos en la jornada electoral del 2021, ya preparan un importante operativo policial.

“Ante todo hay que brindar la seguridad al ciudadano para que el día de la jornada todo sea de manera pacífica y tranquila”, dijo Rubén Alfredo Ramos, fiscal regional de Tijuana, quien añadió que la institución estará vigilante.

Que se lleve a cabo una jornada electoral con saldo blanco, es el deseo de autoridades en Baja California. Señalaron que desde el mes de enero se planteó un operativo de seguridad a desarrollar este próximo 2 de junio.

“La dimensión de esta elección en donde estarán en juego siete presidencias municipales, siete sindicaturas, 83 regidurías, 25 diputaciones locales, nueve diputaciones federales y tres puestos al Senado nos obligan a desarrollar un proceso para la jornada electoral, en cuanto a seguridad”, expuso Marina del Pilar Ávila Olmeda, gobernadora de Baja California.

De acuerdo con el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública en Baja California (CCSPBC), ya se tienen analizadas las zonas con mayores hechos violentos en las últimas semanas, áreas donde se tendrá puntual atención.

“Más de 2,000 elementos van a estar en Tijuana solamente, entre 4 y 5,000 en el resto del estado, pero en Tijuana más de 2,000 entre Guardia Nacional, el Ejército, nos señalan que ya identificaron las zonas de mayor incidencia delictiva donde pudieran suscitarse hechos de violencia”, mencionó el titular, Roberto Quijano.

El experto en seguridad vaticinó que, aunque espera lo contrario, las zonas rurales del estado podrían ser las que sufran acciones en contra de la ley, como las acontecidas en las elecciones del 2021.

“Esperamos que no suceda, Tijuana en particular es una zona 90 por ciento urbana, a diferencia de otros municipios como Tecate, San Felipe, San Quintín, Ensenada, donde los territorios son altamente alejados ahí si pudiera haber algún tipo de violencia, pero estimamos que en Tijuana y Mexicali seguramente no habrá violencia, esperamos que no haya”, concluyó Roberto Quijano.

En los siete municipios de Baja California se instalarán en total poco más de 5,300 casillas.