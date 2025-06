Redadas y operativos migratorios en EEUU, frenan el turismo en Tijuana

TIJUANA- Las redadas en Estados Unidos y los operativos migratorios han frenado el flujo turístico hacia la ciudad de Tijuana, así lo dan a confirman representantes del sector en esta ciudad fronteriza.

“No hay turismo, a donde me quieran llevar, a Rosarito aquí a Tijuana, en la avenida Revolución, Zona Río, no hay turismo”, señaló Olivaldo Paz, presidente de la Cámara Nacional de Comercio de Tijuana.



Destacan que desde hace semanas los cruces han disminuido y la afluencia de visitantes no es la esperada para los días previos a la temporada alta de verano. Afirman el nerviosismo en la comunidad latina persiste a pesar de tener residencia legal en Estados.

Noticias California 24/7 en Telemundo 20. MIRA AQUÍ GRATIS MIRA AQUÍ GRATIS

“Nos comentan que no salen por el hecho de ser latinos, sienten temor de salir”, aseguró el presidente de Canaco.

Por lo que buscan alternativas para promocionar a la ciudad en EEUU con el apoyo de los consulados. Y previo al arranque oficial de la temporada de verano una comitiva llevará este miércoles la oferta turística de Tijuana a líderes empresariales y de la comunidad latina en San Bernardino, California.



“Es mostrar las ofertas, llevamos en este caso algunas muestras gastronómicas de nuestra comida de aquí de la región y probablemente no se va a incrementar de un día para otro, pero estamos abonado a seguir con esta promoción”, destacó el presidente del Comité de Turismo y Convenciones de Tijuana, Karim Chalita.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí. SUSCRÍBETE SUSCRÍBETE

Además le apuestan a la realización de eventos como la Expo Agave, que se realizará del miércoles 26 al sábado 29 de junio en la avenida Revolución donde se reunirán productores nacionales de diversos destilados y donde la mitad de quienes la visitan año con año son de Estados Unidos.

“Ahorita con la situación si hemos estado en contacto con algunos no con todos los clientes de allá pero dentro del tráfico del evento que son entre tres a 4 mil personas los cuatro días del evento estamos hablando que un 50 por ciento es foráneo”, dijo a Telemundo 20, Mario Murrieta, director general de Expo agave.

Incluso se han registrado cancelaciones en las reservas de hoteles que se tenían para el próximo fin de semana largo en EEUU que corresponde al 4 de julio, fecha en la que comienza la temporada alta para el sector turístico en Tijuana y se extiende hasta el mes de septiembre donde se tienen programados, diferentes eventos masivos para propiciar la visita de turistas del sur de California.