Organización militar sin fines de lucro ayuda a familias afectadas por accidente aéreo

Cuando un jet privado se estrelló en una comunidad militar de Murphy Canyon el jueves pasado, los primeros en responder no fueron solo policías y bomberos, sino también otros vecinos. Tras el accidente, las necesidades de las víctimas eran de otro tipo.

Fue entonces cuando grupos como "Support the Enlisted Project "o el Proyecto de Apoyo a los Alistados (STEP) se movilizaron para ayudar.

Noticias California 24/7 en Telemundo 20. MIRA AQUÍ GRATIS MIRA AQUÍ GRATIS

El fuego, el humo y el combustible de los aviones contaminaron las casas de unas 42 familias de militares en Murphy Canyon. Es el tipo de contaminación que lo destruye todo.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí. SUSCRÍBETE SUSCRÍBETE

"¿Cómo logramos que sobrevivan cada día? Necesitan zapatos. Necesitan mantas, ropa, pañales y por supuesto también comida y agua", dijo Tony Teravainen.

Ese fatídico jueves fue un grito de auxilio, y al rescate acudieron Teravainen y su organización. “Formamos parte del grupo de respuesta a emergencias y tuvimos a personas ayudando durante el fin de semana”, dijo Teravainen.

Teravane afirma que la misión principal de STEP es cubrir temporalmente las necesidades básicas de los militares y, a largo plazo, empoderarlos para que tomen el control de sus finanzas.

Identifican a las víctimas del accidente aéreo de San Diego

Esta no es la primera respuesta del grupo a una catástrofe. En julio de 2020, tras la destrucción del USS Bonhomme Richard por un incendio, los marineros afectados contaron con STEP.

“Eran muchos marineros solos. Los que viven en el barco fueron los más afectados. Lo perdieron todo”, dijo Teravainen.

Ese mismo mes, un vehículo de asalto anfibio de la Infantería de Marina se hundió frente a la costa de Camp Pendleton, matando a nueve personas a bordo.

“Gracias a que nuestra atención tan personalizada, podemos abordar los problemas más importantes y ayudar a las personas con los detalles”, dijo Teravainen.

A Cessna 550 crashed just before 4 a.m. on Salmon Street. The NTSB says the jet hit powerlines two miles southeast of Montgomery Field, and then collided with a house. No one on the ground was killed. NBC7's Shelby Bremer has the latest.

Teravainen afirma que el accidente aéreo en Murphy Canyon es único en muchos sentidos. Explica que las viviendas militares rotan cada tres años. Las familias son de todas partes, por lo que crean comunidad rápidamente. Es un espacio seguro donde los niños juegan juntos y los militares comparten camaradería.

La destrucción desplazó de 42 a 50 familias. “El seguro empieza a pagarse, lo cual es una pesadilla. Las facturas se acumulan. Hay que empezar a comprar cosas”, dijo Teravainen.

STEP ofrece servicios sociales y asesoramiento. Teravainen afirma que trabajarán con algunas de estas familias durante los próximos seis meses o incluso varios años.

“Realmente les estamos ayudando a crear un plan para su futuro. Les ayudamos a seguir adelante de una manera que se sientan seguros, protegidos y emocionalmente estables”, dijo Teravainen.

Teravainen tiene su propia historia triste. Él y su familia perdieron su hogar en el incendio de Witch Creek de 2007. Desea para estos hombres y mujeres militares lo que él buscó después de ese devastador incendio.

“Rezo por ellos para que encuentren un buen grupo y puedan superar esto de una manera que les resulte manejable y tranquila”, dijo Teravainen.

STEP se fundó hace 13 años. El director ejecutivo afirma que la organización tiene una tasa de éxito del 97 % con sus clientes.