La Orquesta Sinfónica de San Diego inicia su temporada de verano 2025

La Orquesta Sinfónica de San Diego inaugurará su temporada de verano de 2025 con tres conciertos durante el fin de semana, comenzando el viernes por la noche con un concierto inaugural de música clásica.

El director de orquesta y director musical de la sinfónica, Rafael Payare, dirigirá la orquesta el viernes por la noche junto al trompetista Paul Merkelo en su quinta temporada de verano en el Rady Shell. La velada comenzará con las Cuatro Danzas de "Estancia" de Ginastera, seguidas de un concierto para trompeta del reconocido trompetista Wynton Marsalis. A continuación, interpretará "The Sorcerer's Apprentice" de Dukas, que evoca la magia de "Fantasía" de Disney, y finalmente, la oda al mar de Debussy, "La mer", cerrará la noche.

Noticias California 24/7 en Telemundo 20. MIRA AQUÍ GRATIS MIRA AQUÍ GRATIS

El sábado, la sinfónica regresa al Rady Shell para "Music of the Knights", bajo la dirección de Enrico López-Yáñez. El evento presentará obras de Andrew Lloyd Webber, Paul McCartney y Elton John, todos ellos nombrados caballeros por la difunta reina Isabel II.

Los vocalistas Chris Blem, Scott Coulter y Blaine Krauss, y el pianista John Boswell traerán a San Diego una noche "sorprendente", con obras como:

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí. SUSCRÍBETE SUSCRÍBETE

"Memory" y "Don't Cry for Me, Argentina" de Webber;

"Crocodile Rock", "Can You Feel the Love Tonight", "The Circle of Life" y "Your Song" de John

"Yesterday", "Hey Jude" y "Maybe I'm Amazed" de McCartney.

El fin de semana inaugural de la Sinfónica de San Diego en el Rady Shell concluirá el domingo con "Dolly Parton's Threads: My Songs in Symphony".

La actuación en Tennessee Mountain Home también será dirigida por López-Yáñez, y la orquesta sinfónica estará acompañada por nueve músicos de música americana, entre ellos Dean Berner en banjo y mandolina, Derek Drye en guitarra acústica y lap steel, y Katelyn Drye, Hollie Hammel y Julie Williams en las voces.

Si bien Parton no estará en San Diego en persona, el concierto presentará sus canciones "en una innovadora experiencia sinfónica multimedia con Dolly en pantalla, guiando al público en un viaje visual-musical por sus canciones, su vida y sus historias", según un comunicado de Shell.

"Los hilos de mi vida se entrelazan a través de mis canciones", dijo Parton. "Por eso este proyecto, Threads: My Songs In Symphony, es tan especial para mí. Se trata de compartir mi música y mi trayectoria musical con el público de una manera nueva".

Las actuaciones de la orquesta continúan el 4 de julio con "America in Song" y "The Music of ABBA" el 5 de julio. Para consultar la lista completa de las actuaciones de la Orquesta Sinfónica de San Diego en el Rady Shell, haga clic aquí.

La Orquesta Sinfónica de San Diego se presenta durante todo el año en el Jacobs Music Center, en el centro de San Diego