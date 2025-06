Padres de una niña de 12 años fallecida en accidente en Encinitas presionan por calles más seguras

Los padres de una niña de 12 años que falleció en un accidente automovilístico en Encinitas hace dos meses hablaron públicamente por primera vez el miércoles.

Emery Chalekian cruzaba el bulevar Encinitas el 25 de abril cuando dos autos chocaron en la intersección, y uno de ellos la atropelló. Tenía derecho de paso y estaba en el cruce peatonal.

Noticias California 24/7 en Telemundo 20. MIRA AQUÍ GRATIS MIRA AQUÍ GRATIS

Du muerte dejó un gran vacío en el corazón de sus padres. "Es simplemente triste. Uno se despierta sintiendo otro día, otro día sin ella", dijo Bridget Chalekian, la madre de Emery.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí. SUSCRÍBETE SUSCRÍBETE

Según la mayoría, Emery poseía una bondad y una sabiduría inauditas para su edad.

"Llevaba una sensación de luminosidad a cada habitación que visitaba. Traía una sensación de alegría. Traía una sonrisa y una risa que nadie más puede brindar", dijo su padre, John Chalekian.

La muerte de Emery conmueve profundamente a la comunidad. Casi 100 amigos, familiares e incluso desconocidos se reunieron en el lugar del accidente una semana después. Incluso el miércoles, la acera estaba decorada con buenos deseos y a diario llegan flores nuevas.

In Encinitas, a 12-year-old girl was killed as the result of a two-car crash, which careened into her while she was crossing the street. Her family and friends gathered at that location to commemorate her life. NBC 7’s Dave Summers reports.

El incidente sigue bajo investigación. Hasta el momento, los agentes del sheriff han declarado que no tuvo que ver con alcohol ni drogas, y no hay citaciones ni cargos penales. Desconocer el motivo o el motivo podría dificultar la determinación de medidas para mejorar la seguridad en esta zona, pero la familia está decidida a empezar por mejorar el comportamiento de los conductores.

“Tenemos una comunidad asustada. Tenemos una hija que se fue. Necesitamos encontrarle sentido a esto”, dijo John Chalekian.

La búsqueda de significado de la situación los ha llevado a asistir a las reuniones de la Comisión de Movilidad y Seguridad Vial (MTSC) de la ciudad de Encinitas desde la muerte de su hija.

“La seguridad no es un privilegio. Es un derecho. Por favor, tomen medidas por el resto de esta comunidad y por mi hijo de 9 años”, dijo John Chalekian.

El miércoles por la noche, el MTSC celebró una reunión conjunta con el ayuntamiento para solicitar la aprobación y continuar la investigación de un plan de 10 puntos que aborde las preocupaciones de seguridad en las calles de Encinitas.

“Necesitamos centrarnos en algo positivo, en generar un cambio, y por eso recurrimos al ayuntamiento. Tenemos que generar un cambio”, dijo Bridget Chalekian.

People in the Encinitas area are reeling after a 12-year-old little girl was killed while crossing the street Friday night. NBC 7's Jeanette Quezada spoke to friends who are paying tribute to her memory.

Como han descubierto los Chalekian, el cambio no es fácil ni rápido

“Nos estamos quedando atrapados en el mecanismo para cambiar el comportamiento, en lugar de comprometernos a cambiarlo. Otros concejales dicen que no podemos cambiar el comportamiento. Francamente, no estoy de acuerdo”, dijo John Chalekian.

La reunión, programada para una hora, duró más de 90 minutos. Miembros de la comunidad se unieron a la lucha de la familia. Más de 15 personas acudieron para hablar en nombre de Emery. Algunos incluso llevaban camisetas.

Aún se están evaluando soluciones, pero no cabe duda de que la muerte de Emery tiene un gran impacto en la comunidad de Encinitas.

El MTSC está estudiando, entre otras cosas, la aplicación automatizada de la ley, incluido un programa piloto que utiliza cámaras para rastrear y multar a quienes exceden los límites de velocidad, de forma muy similar a una cámara de luz roja.