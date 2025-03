“Le encantaba el cromado. Así que pueden ver que tiene tantas personalizaciones”, dijo Ami Mahler Salinas Davis, quien mostró una Harley Davidson Road Glide el domingo por la mañana. La motocicleta pertenecía a una de sus mejores amigas, Rebecca Marodi, capitana de Cal Fire, quien falleció hace un mes.

“Todo este tiempo, la he sentido. La he sentido en casa. La he sentido en todas partes, rodeándome con su brazo”, continuó.

Marodi solía usar el apodo de Becky, pero para su familia de motociclistas, ella era Beck. “Se forjan amistades que conectan de inmediato; así era Beck”, dijo Fran George, quien condujo motocicletas con Marodi durante casi 14 años.

El domingo, a la sombra de la bandera del Orgullo de Hillcrest, amigos formaron sus motocicletas para iniciar un recorrido en memoria de Ramona.

Los investigadores del Sheriff del Condado de San Diego afirman que Marodi fue asesinada en su casa el 17 de febrero. El lunes se cumple un mes de su muerte.

Sirvió en Cal Fire durante más de 30 años, comenzando como bombera voluntaria en el Condado de Riverside. También trabajó en los condados de San Bernardino y San Diego, donde finalmente alcanzó el rango de capitana en 2022.

“Siempre la hacía liderar. No me gusta. Así que le decía ‘no’, tú toma el frente”, dijo Mahler Salinas Davis. “Era algo común entre nosotros. Ahora tengo que liderar, y eso duele. Pero lo voy a hacer”. Todos los motociclistas colgaron fotos de Marodi en sus motos antes de dirigirse al norte para celebrar la vida en su bar favorito.

"Me entristece tener que hacer este recorrido. Me enoja tener que hacer este recorrido. Pero me siento bien al hacerlo", dijo Fran George, otra vieja amiga del capitán de bomberos.

"Honrar a Beck de esta manera creo que es muy importante para nuestra comunidad, la comunidad de motociclistas y la comunidad LGBTQ+ de la que muchos formamos parte", dijo Aisha Mahler Salinas Davis, esposa de Ami. "La recuerdo siempre con una sonrisa, alegre y siempre dándome un gran abrazo".

En cuanto al caso penal, la Fiscalía del Condado de San Diego emitió una orden de arresto contra la esposa de Marodi, Yolanda Marodi. No se la ha visto desde el asesinato y se cree que huyó a México.