Un incendio forestal que se desató el martes por la mañana en Ramona en medio de una advertencia de bandera roja fue detenido rápidamente por los equipos de Cal Fire San Diego.

Los equipos respondieron alrededor de las 6:50 a. m. al incendio cerca de Pamo Road y West Haveford Road. Cal Fire dijo que el incendio creció a 10 acres y amenazaba una estructura, pero a las 8 a. m., Cal Fire actualizó la superficie a 3,5.

#PamoFire [Update] Due to more accurate mapping, the fire is listed at 3.5 acres. Fire crew will remain on scene to strengthen control lines and mitigate any hazards. CAL FIRE law-enforcement officers are on scene investigating the origin and cause of this fire. pic.twitter.com/EDSurLK0H0