Pilotos reconocen lo complejo de volar en San Diego, tras accidente aéreo en Washington D.C.

SAN DIEGO - La Asociación Internacional de Pilotos de Líneas Aéreas, dijo que lamenta la pérdida de lo que llamaron sus amigos, colegas y miembros de la familia sindical de ALPA y la Asociación de Auxiliares de Vuelo (ALPA, por sus siglas en inglés) .

Este jueves en San Diego las reacciones de quienes vuelan y están a punto de hacerlo no se hicieron esperar. Quienes se encontraban a minutos de subirse a un avión, dijeron a TELEMUNDO 20, que esas imágenes del momento del impacto entre helicoptero militar y el avión de American Airlines, en Washington D.C., eran algo difícil de olvidar.

En San Diego, quienes vuelan aviones privados, así como aviones militares, explicaron lo complejo de realizar un vuelo en el condado, debido a la suma de tres factores: el tráfico de los vuelos comerciales, los que salen del aeropuerto internacional de San Diego, los vuelos privados de aeropuertos como el de Montgomery y los que salen de las bases militares en el condado.

“El aeropuerto internacional de San Diego y el aeropuerto de Miramar y es un lugar muy complejo donde hay muchas cosas que pasan al mismo tiempo, muchas comunicaciones, definitivamente es un reto el aprender aquí”, dijo, Tania Rivers, piloto privado en San Diego y secretaria del grupo de mujeres pilotos 99.

Tania dijo que esta complejidad les hacía estar más preparados para un entorno más difícil y cargado de operaciones.



Los pilotos en el sur de California, dicen sentir mucha tristeza al ver las imágenes del avión.

“Ciertamente, la tuve como aviador, pero en realidad, como persona, ya sabes, es una tragedia, un gran desastre, algo que causo mucho dolor en todas estas familias que perdieron a los que más querían”, dijo Jim Kidrick, CEO del museo de aviación y aeroespacial en el parque Balboa.

Sin embargo, estar consciente de todas las medidas de seguridad y protocolos ayudan a que volar sea muy seguro.

“La gente necesita saber, hay que recordarlo, este es el primer accidente aéreo de importancia que hemos tenido desde 2009. Las estadísticas de vuelos seguros en toda tu vida quedan fuera de las estadísticas”, explico, Jim Kidrick.

Esto a pesar de los retos que existen en San Diego debido a la cantidad de vuelos y pasajeros, además de la necesidad de respetar los límites en el aire.

“Bravo para la gente que aprende es para los aviones grandes, las aerolíneas y para poder entrar a esos espacios aéreos, tenemos que comunicar nuestra intención de poder entrar y tenemos que recibir la autorización, no podemos decidir de repente voy a entrar en este espacio aéreo y esto es justamente para prevenir que haya incidentes y mantener a cada uno donde debe estar”, dijo Tania Rivers.

Para quienes vuelan desde San Diego, unos con miedo, otros a la expectativa, no les queda de otra, que subirse y esperar lo mejor.

“Yo soy alguien que, si me da ansiedad siempre volar, pero pues como te digo pensando en eso la lógica me dice que todo debería estar y si no, ni modo”, agregó Max Mahller, pasajero en el Aeropuerto Internacional de San Diego.

En el condado de San Diego, en aeropuertos pequeños como el de Montgomery se llegan a realizar hasta 900 operaciones por día , mientras que en el Aeropuerto Internacional de San Diego, se sabe que cuenta con la pista o el carril único más transitado en todo EEUU.