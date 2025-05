¿Podría subir la gasolina a $8 por galón en California?

Los californianos ya pagan el impuesto a la gasolina más alto del país, casi 60 centavos por galón.

Un tenso intercambio de opiniones entre la oficina del gobernador Gavin Newsom y el líder de la minoría del Senado estatal, Brian Jones, de Santee, se está desarrollando en redes sociales. Este debate se ve alimentado por la preocupación por el cierre de dos refinerías de gas, que podría provocar un aumento de los precios de la gasolina de hasta un 75%, según el informe de un profesor de la USC.

"Como resultado del cierre de estas refinerías, estamos al borde de un desastre económico", declaró Jones. "Las familias californianas ya están pasando apuros".

Jones afirmó que las políticas regulatorias están provocando la salida de las refinerías de California. Un portavoz de Newsom declaró: "El mes pasado, el gobernador ordenó al estado redoblar esfuerzos para colaborar con las refinerías y garantizar un suministro de gasolina seguro, asequible y confiable. Agradecemos a los republicanos del Senado por destacar la labor de la Administración en este asunto crucial. El gobernador Newsom seguirá luchando para proteger a los californianos de los aumentos repentinos de precios en las gasolineras".

David Pettit, del Centro para la Diversidad Biológica, afirmó que las refinerías altamente reguladas que amenazan con cerrar pueden tener un beneficio político. Añadió que las políticas regulatorias de California buscan controlar la contaminación.

"Todo se reduce a una sola cosa: aire limpio. California tiene el peor aire del país", declaró Pettit. "Por eso los precios de la gasolina están donde están".

La investigación del profesor de la USC Michael Mische muestra que los precios podrían dispararse a más de 8 dólares por galón si ambas refinerías cierran, pero reconoce que esas cifras podrían cambiar. La oficina del gobernador en X criticó el estudio por no tener fuentes confiables. NBC 7 le preguntó a Mische de dónde provenían sus cifras, y citó a la Comisión de Energía de California y a la Administración Federal de Información Energética.

"Tenemos 20 o 30 variantes diferentes del modelo, y en todos los casos, como saben, indica que el precio de la gasolina está subiendo para el consumidor", dijo Mische. "Creo que hay un consenso bastante amplio de que los precios están subiendo, y la pregunta es ¿cuánto?"