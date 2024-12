SAN DIEGO - Las aguas residuales tóxicas se vierten regularmente en el río Tijuana, creando un desastre medioambiental con malos olores y problemas de salud para las personas que viven en el valle del río Tijuana.

"Mis pulmones sufren falta de aire, siento ardor en la garganta, mis ojos, mis dolores de cabeza", Gabriel Uribe enumeró una letanía de preocupaciones después de cinco años viviendo justo al lado del río.

Al escuchar los gritos de ayuda de los vecinos durante años, los equipos de aguas pluviales de la ciudad de San Diego tomaron medidas el miércoles, completando lo que los funcionarios de la ciudad dicen que es la instalación de rocas grandes, para abordar los problemas de olores en el valle del río Tijuana.

"Solo están ocultando a la bestia", dijo Uribe. "No están deteniendo el olor. No está haciendo nada. No sé cuál era el propósito. Sigue salpicando".

Los funcionarios de la ciudad le dijeron a NBC 7 que el proyecto de rocas es parte de un intento de reducir los vertidos causados por el flujo del río contaminado que se cree que está agravando los problemas de olores del área.

En un esfuerzo por abordar las preocupaciones de las agencias reguladoras transmitidas por el condado y su Distrito de Control de la Contaminación del Aire, los ingenieros de la ciudad propusieron las rocas como una solución.

En septiembre, NBC 7 estuvo en el sitio del río cerca de Saturn Blvd, donde ahora están las rocas. La investigadora de UC San Diego, la Dra. Kim Prather, estaba allí probando la calidad del aire. Ella dice que midió algunos de los niveles más altos de sulfuro de hidrógeno, un gas tóxico, en el área.

Prather dice que no la consultaron, señalando que no está segura y que solo el tiempo dirá si las rocas funcionan.“Siempre que tienes esa cascada de agua, gases, aerosoles, todo eso sale”, dijo Prather. "Por lo tanto, si hay una manera de romper esa turbulencia, eso definitivamente marcaría una gran diferencia en el corto plazo".

La alcaldesa de Imperial Beach, Paloma Aguirre, ha estado luchando por la ayuda estatal y federal con la crisis de las aguas residuales y dice que aprecia los esfuerzos de la ciudad de San Diego."El hecho de que tomen medidas ayuda mientras seguimos esperando una declaración de emergencia", dijo Aguirre.

Ella dice que una declaración de emergencia podría ayudar a renunciar a los permisos, lo que permitiría proyectos de mayor escala."Necesitamos mucha más intervención federal", dijo Aguirre. "Lo que está haciendo la ciudad de San Diego debería replicarse a gran escala para que podamos comenzar a ver alivio en el daño que están experimentando nuestras comunidades".

Por ahora, esa marea tóxica de espuma química no es tan visible en el agua donde se instalaron las rocas."Soy escéptico sobre todo esto", dijo Uribe. "Esto es solo una pequeña curita en un corte terrible. No va a resolver el problema. Deben detenerlo".

Uribe y los investigadores esperan con ansias ver los datos del medidor de calidad del aire que vuela sobre su patio.Aguirre dice que se dirigirá a la Casa Blanca la próxima semana para pedirle al presidente Joe Biden que emita una declaración de desastre o una orden ejecutiva para acelerar los esfuerzos para solucionar la crisis de las aguas residuales.