Policía de Chula Vista detiene a un hombre por intentar secuestrar a un niño en una tienda

SAN DIEGO - Un intento de secuestro ocurrió en el último día de actividad de Little Kid's Wear en su tienda ubicada en Broadway, Chula Vista. La tienda se ha trasladado a otra ubicación en la calle Palomar.

La llamada a la policía se produjo poco antes de la 1 p.m. del sábado.

"Me asusté mucho cuando vi a toda la policía", dijo Francisco Leyva, gerente de Little Kid's Wear. "Dije: '¿Qué ha pasado? Luego me acerqué y vi al tipo esposado fuera".

Leyva indicó que recibió en la tienda a Christopher Bullock, de 23 años, antes de que fuera detenido, después Leyva salió del establecimiento para recoger algo para un cliente.

Mientras estaba fuera, Leyva dijo que Bullock caminaba sin rumbo por la tienda.

La policía dijo que Bullock se detuvo ante una mamá que llevaba en brazos a su hijo de 2 años. La madre, quien no quiere ser identificada, dijo que Bullock le gritó que le diera a su hijo antes de que él la agarrara del brazo y ella gritara.

"La señora corrió con el bebé hacia la caja registradora mientras el tipo la perseguía", dijo Leyva. "Ella vino hasta aquí y brincó los escalones. Gracias a Dios, David, el gerente, estaba aquí. Se acercó y detuvieron al tipo. Él le dijo: 'No te va a pasar nada porque yo estoy aquí".

Leyva dijo que los trabajadores pidieron a Bullock que se fuera y no quiso. Llamaron a la policía y Bullock se encuentra detenido desde entonces. Leyva dijo que este fue el peor incidente en la tienda, pero que ha habido muchos otros a lo largo de sus cinco años en este local.

"Antes, la gente orinaba, hacía otras cosas, había basura, dormían fuera y rompieron la ventana", dijo.

Leyva también afirmó que cuando ha presentado denuncias anteriormente, no había pasado nada, hasta ahora.

Él quiere más protección para las tiendas y los clientes.

«¿ Por qué hay que esperar a que le pase algo malo a la gente, a los clientes, a nosotros, ya sabe, a los ciudadanos?», declaró.

"No sé cuál es su historia. Todo el mundo tiene una historia No puedo decir cosas malas de ellos porque no sé lo que les pasó a estas personas - pero estoy seguro de que hay agencias, el gobierno - que pueden hacer algo al respecto".

El miércoles Bullock comparecerá ante el juez y responderá al cargo de intento de secuestro del que se le acusa. Actualmente se encuentra en la cárcel central y se le ha impuesto una fianza de $100 000 dólares.