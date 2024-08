Policía de National City instala torre de vigilancia “Skywatch” para combatir el tráfico sexual y la prostitución

SAN DIEGO - Nancy Estelano es propietaria de San Diego Leather desde hace 19 años, un establecimiento situado en la esquina de National City Boulevard y 4th Street.

"Al venir a trabajar, tengo que pasar a las chicas, que están en la calle solicitando y, a veces vemos coches estacionados justo en la calle haciendo sus negocios" , dijo Estelano, CEO de San Diego Leather.

Ese no es el tipo de negocio con el que quiere tratar. La semana pasada, un agente de policía de National City se acercó para estacionar en su propiedad.

"Me dijo: 'Tengo un remolque, ¿puedo ponerlo en su estacionamiento trasero? Claro, no hay problema. No tenía ni idea de cómo iba a quedar", dijo Estelano.

La Policía informó que instaló "Skywatch", una torre de vigilancia para disuadir la delincuencia cerca de la avenida Roosevelt.

"Wow, es bastante grande", dijo Estelano de la torre de vigilancia. "Les está ayudando a grabar de alguna manera el tráfico de mujeres".

La industria del tráfico sexual genera más de $ 800 millones de dólares a la economía clandestina de San Diego, con un promedio anual de hasta 8 000 víctimas de 16 años, según un estudio realizado por la Universidad de San Diego y Point Loma Nazarene.

Se trata de un sector en crecimiento para National City.

La policía de National City declaró a NBC 7 que el sistema Skywatch aumenta la capacidad del departamento para vigilar la zona mediante un avanzado sistema de cámaras.

" Creo que es un elemento muy bien recibido", dijo Marisa Ugarte, Directora Ejecutiva de la Coalición del Corredor de Seguridad Bilateral.

Marisa Ugarte is the executive director of the Bilateral Corridor Coalition, an organization that fights human trafficking. She supports the new technology, but said it’s not just about combatting prostitution.

“There have been shootings there between gang members and traffickers fighting traffickers, there’s a school right next door to it. This is a good way to let buyers know that their license plates are going to be seen and that their license plates are going to be on record,” Ugarte said.

Police also put these “no parking” signs along 4th street.

Estelano said she is grateful police are cracking down on crime in the area, but she worries the signs could keep customers away.

" Está empezando a perjudicar a nuestro negocio porque nuestros empleados tienen que aparcar, y no quieren hacerlo aquí donde se roban las baterías de los coches, y nuestros clientes no pueden estacionar. Así que pedimos a nuestros empleados que aparquen a 10 manzanas. No es justo", afirma Estelano.

En California, la prostitución es un delito menor que puede acarrear hasta seis meses de cárcel y una multa máxima de 1 000 dólares.