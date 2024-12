Previsualizar en nueva pestaña

El Departamento de Policía de San Diego advierte al público sobre multas de estacionamiento falsas que se colocan en los vehículos.

El lunes por la noche, la policía compartió una foto en las redes sociales de un reciente aviso de infracción de estacionamiento fraudulenta. La multa dice que el propietario del vehículo tiene 48 horas para donar a una de varias organizaciones antes de que su información se entregue a la policía de estacionamiento del SDPD.

🚨🚨COMMUNITY AWARENESS REGARDING FRAUDULENT PARKING TICKETS🚨🚨



The San Diego Police Department was recently made aware of fraudulent parking tickets being placed on vehicles.