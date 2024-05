Policía desmantela campamento pro-palestino en UCSD; y arresta decenas de estudiantes

SAN DIEGO – Autoridades de San Diego desmantelaron este lunes el campamento propalestino que se estableció en la Universidad de California en San Diego y arrestó 64 personas, en su mayoría estudiantes, luego que la universidad declarara el plantón contra la guerra una reunión ilegal.

Las agencias involucradas incluyen la Policía de San Diego, los alguaciles del condado de San Diego, la Patrulla de Caminos de California y la policía del campus de UCSD.

"La Policía de la Universidad de California en San Diego, CHP y el Departamento del Sheriff del Condado de San Diego desmantelaron con éxito y pacíficamente un campamento ilegal en el campus de UC San Diego. La decisión de desalojar el sitio se basó en el peligro que surge de un evento prolongado en términos de salud, incendios, seguridad y protección", dijo la universidad en un comunicado.

Entre otras cosas, los estudiantes exigen a las Universidad de California San Diego que rompa lazos y que rechacen inversiones de corporaciones vinculadas a Israel y a la guerra que mantiene en Gaza.

De acuerdo con la policía de UC San Diego se arrestaron 64 personas, de los cuales 40 eran estudiantes y 24 personas eran personas ajenas al plantel. “Los estudiantes arrestados han sido o serán puestos bajo suspensión provisional inmediata”, informó un vocero de la escuela.

Los manifestantes que abandonaron el campamento comenzaron a marchar alrededor de lo que se llama el "PC Loop". Un estudiante nos dijo que pasa por el Centro de Precios y es donde entran los envíos.

QUÉ ES LO QUE PIDEN LOS ESTUDIANTES

Los estudiantes a lo largo de Estados Unidos y el mundo se han manifestado con marchas, protestas y campamentos instalados en las universidades para exigir a las instituciones de enseñanza que dejen de hacer negocios con Israel o empresas que apoyan la guerra en Gaza.

El campamento se instaló el miércoles 1 de mayo organizado por la Coalición UCSDivest, que busca “poner fin a su silencio y condenar públicamente la destrucción de más del 80% de las escuelas y las 12 universidades de Gaza en un desmantelamiento sistemático de infraestructura que los expertos de la ONU han denominado escolasticidio”.

Estudiantes de varias etnias, identidades y religiones, incluidos grupos judíos que se oponen a la guerra de Israel en Gaza forman parte de este movimiento.

"Como estudiante judío estadounidense, estoy con los muchos judíos, palestinos y personas de todos los orígenes que exigen la desinversión de la ocupación y genocidio del pueblo palestino", dijo Rachel, una estudiante en Antropología Biológica. "Nos inspiramos en el movimiento por los derechos civiles de los negros, el movimiento contra la segregación racial en Sudáfrica y el concepto judío de Tikún Olam -reparar el mundo- para pedir una vida libre Palestina".

IMPACTO A LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL EN UCSD

En un comunicado emitido por el rector Pradeep K. Khosla, asegura que se hizo un llamado a los estudiantes, profesores, personal y otros para que se dispersaran pacíficamente.

"Comenzamos a comunicarnos con los participantes a los pocos minutos de que se estableciera el campamento. Sin embargo, el campamento ha triplicado su tamaño, en violación del compromiso del grupo de no ampliar la huella. Este campamento representa un peligro inaceptable para la seguridad en el campus".

Todas las clases se trasladaron de forma remota con efecto inmediato, según un correo electrónico enviado a los estudiantes y al personal.

Las operaciones del campus oeste de UCSD fueron suspendidas desde North Torrey Pines Road hasta la Interestatal 5 debido a la presencia policial. Todas las instalaciones están cerradas, pero las viviendas y los restaurantes permanecen abiertos, según una alerta de Triton enviada a los estudiantes.

El Servicio de Tránsito Metropolitano (MTS) ha suspendido el servicio a la Estación del Campus Central de UCSD debido a la actividad policial.

QUÉ DICE EL COMUNICADO EMITIDO POR EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

A continuación, el comunicado completo emitido por Pradeep K. Khosla, rector de la universidad:

El 1 de mayo de 2024, miembros de la comunidad del campus y personas no afiliadas establecieron un campamento ilegal cerca de Library Walk. Como dije en mi mensaje anterior, los campamentos no autorizados están estrictamente prohibidos, y debemos hacer cumplir las políticas de nuestro campus y la ley para la seguridad y el bienestar de todos los miembros de nuestra comunidad universitaria. Comenzamos a comunicarnos con los participantes a los pocos minutos de que se estableciera el campamento. Sin embargo, el campamento ha triplicado su tamaño, en violación del compromiso del grupo de no ampliar la huella. Este campamento representa un peligro inaceptable para la seguridad en el campus.

A lo largo de este campamento ilegal, la policía del campus, los equipos de seguridad y los monitores de libertad de expresión han estado en el lugar para apoyar la seguridad de todos los miembros de la comunidad del campus y para mantener la continuidad de las operaciones del campus y nuestra misión académica. Desde que se estableció el campamento, la administración de la universidad ha tratado de mantener una comunicación regular con los enlaces de los campamentos identificados por el grupo. Nos hemos encontrado con enlaces cambiantes y afirmaciones de que el campamento no tiene un liderazgo organizado con el que llegar a acuerdos vinculantes. Sin embargo, se nos aseguró que el campamento se había comprometido a no aumentar el tamaño de la zona y, a pesar de este acuerdo, ese compromiso no se cumplió.

El campamento representa serios riesgos de seguridad para las personas dentro y fuera del área del campamento. En la última semana, el campamento ha limitado la libre circulación en el campus, ha creado un puesto de control para entrar en el campamento y ha negado el acceso al jefe de bomberos y a los inspectores de salud. A medida que pasa el tiempo, aumenta la amenaza y la posibilidad de enfrentamientos violentos. La presencia de un número significativo de personas no afiliadas en el campamento aumenta estas preocupaciones.

UC San Diego apoya firmemente el derecho a la libertad de expresión y ha apoyado los derechos de quienes participan en múltiples protestas propalestinas este año académico, incluida una manifestación con más de 2,000 participantes el 6 de marzo de 2024.

Sin embargo, la violación de la ley y la política del campus representada por este campamento no es una protesta pacífica. Se ha vuelto peligroso. Como declaró recientemente el presidente de la Junta de Regentes de la Universidad de California, Richard Leib, en su carta a la comunidad universitaria: "Las protestas que interfieren con las operaciones de la universidad o amenazan la seguridad de los estudiantes requieren la aplicación inmediata de las políticas de la universidad". Hago un llamado a nuestros estudiantes, profesores, personal y personas no afiliadas que participan en el campamento para que se dispersen pacíficamente.

El campamento se estableció por primera vez el 1 de mayo, uniéndose a las protestas en docenas de universidades de todo el mundo donde los estudiantes mantienen sitios pro-palestinos.