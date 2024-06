Preposición 19 obliga a casero a subir la renta de sus casas

SAN DIEGO- Dan Restifo asegura que es propietario de varias viviendas en Oceanside y que la factura del impuesto sobre bienes raíces de sus inmuebles se está elevando como la espuma.



"Antes los impuestos eran de $ 3,900 dólares al año y ahora son de $ 25,000 dólares anuales", afirmó Restifo.



Indicó que las viviendas eran propiedad de sus padres, pero pasaron a sus manos cuando ellos fallecieron.

La Propuesta 19 es una reforma constitucional aprobada por los votantes de California en 2020.



A veces da beneficios en el impuesto a la propiedad a personas mayores de 55 años, con discapacidades graves o afectadas por incendios forestales. Los gravámenes sobre la propiedad a suelen aumentar al actual valor de las propiedades en el mercado cuando una vivienda se transfiere de un propietario a otro que no entra en una de esas categorías, según indicaron expertos legales.



"Como heredero de la propiedad de sus padres, no se beneficia de la reducción del tipo de impuesto. Hay ciertas exenciones, pero no él no aplica", afirmó el abogado Dan Eaton.

Por tal motivo, Restifo, analiza vender sus propiedades o empezar a cobrar un precio más alto por sus alquileres.



Esto afectará a los inquilinos con rentas bajas que, en su opinión, no pueden pagar el alquiler de una vivienda a precios de mercado.

Esto afectará a los inquilinos con rentas bajas que, en su opinión, no pueden permitirse pagar el alquiler de una vivienda a precios de mercado.

"Una de mis inquilinas es una empleada que trabaja en Ralph's, tiene alrededor de 60 años y lleva en el mismo empleo unos 15 ó 20 años, por lo que le resulta difícil encontrar una vivienda asequible. Su renta es muy baja, como $1.400 al mes, mientras que la renta en la zona es de $2.400 al mes y he tratado de mantenerla a un nivel bajo porque ella ya no puede pagarla", dijo Restifo .

La proposición de ley estaba destinada a dar a algunos de los propietarios de viviendas, a menudo de edad avanzada, discapacitados o afectados por incendios forestales, un beneficio fiscal sobre la propiedad, y evitar que los herederos de las propiedades pudieran heredar la casa de un fallecido sin tener que realizar una reevaluación fiscal.

"La idea de la Proposición 19 era evitar que las personas que heredaban bienes inmuebles muy valiosos de California se aprovechasen de la baja tasa de impuestos heredada", detalló Eaton.

Algunos, entre ellos Restifo, creen que debería haber una excepción para las personas que no quieren que la vivienda heredada se utilice como residencia principal, pero que la destinan a inquilinos con bajos ingresos.

Por último, señaló que mientras se resuelve la situación, es posible que haya algunas negociaciones difíciles.

"Aún no se lo he notificado porque me inquieta mucho su reacción, pero es algo que tendrá que ocurrir", finalizó Restifo.