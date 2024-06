Presentan cargos contra hombre que apuñaló a embarazada en Mira Mesa

SAN DIEGO- El hombre acusado de apuñalar a una mujer embarazada de 25 años varias veces en un cajero automático en el barrio de Mira Mesa durante el fin de semana fue presentado este jueves ante el tribunal del condado de San Diego .

Cole Klemke, de 27 años y ex jugador de béisbol en Torrey Pines High School y en la Universidad de Nebraska, se declaró no culpable de intento de asesinato premeditado con acusaciones concretas de causar lesiones corporales graves y de robo cometido mediante las mismas alegaciones previas, así como de actos de violencia, en relación con el apuñalamiento aparentemente aleatorio.

Una mujer fue hospitalizada y acuchillada varias veces mientras estaba en un cajero automático del Bank of America en Mira Mesa el 15 de junio de 2024. (NBC 7 San Diego)

Los investigadores del Departamento del Sheriff del Condado de San Diego indicaron que Klemke se acercó a la mujer en el cajero automático del centro comercial Target poco antes de las 10 de la mañana del sábado. Luego la acuchilló antes de empujarla al suelo y acuchillarla dos veces más, informó la policía. El motivo del ataque sigue sin estar claro.



Durante la audiencia de lectura de cargos, el Fiscal de Distrito Adjunto, Spencer Sharpe, detalló que el detenido participó en otro intento de agresión ocurrido el 1 de junio, por tal motivo, dijo que Klemke debería permanecer detenido sin derecho a fianza. Según el fiscal, en ese incidente Klemke se acercó a un coche, sacó un cuchillo y grabó una "X" mientras exigía al conductor que se bajara. El chófer escapó.

"Ahora, tenemos dos actos de violencia al azar", dijo Sharpe, añadiendo que si Klemke no es detenido, va a cometer otro crimen.

Klemke también fue acusado de delito grave de vandalismo y de haber empuñado un arma en relación con ese caso.

El juez acordó mantener a Klemke en prisión provisional sin fianza.

Hasta el momento no se ha hecho pública la identidad de la víctima del sábado, pero al parecer estaba embarazada de cuatro meses en el momento de la agresión. La policía informó de que intentó defenderse pateando al sospechoso. La mujer fue trasladada en ambulancia al hospital local para ser tratada de cortes profundos en el cuello, el hombro izquierdo y la barbilla, y fue dada de alta el mismo día.

"Afortunadamente en este caso, su carótida [arteria] no fue cortada, por lo que esto podría haber sido un ataque mucho peor, si no fuera por su resistencia", dijo el Sargento SDPD Eric Diggins.

El Detective Sargento Erich Drilling, dijo que el atentado se produjo de forma rápida y violenta. El sospechoso huyó de la escena después de que los testigos acudieron en ayuda de la víctima.

Indicó que as cámaras de vigilancia de Target vieron al sospechoso saliendo momentos antes del ataque. La policía localizó al hombre gracias a las imágenes y a varias pistas facilitadas por miembros de la comunidad, que pudieron ayudar a identificarlo a través de fotografías difundidas al público.

Drilling dijo a NBC 7 que lo que se ve en el vídeo es horrible, difícil de ver y que estaba claro que la víctima no sabía que su atacante estaba detrás de ella. No realizó ninguna declaración ni exigió nada antes o durante el ataque y no se llevó ningún objeto de la victima, indicó la policía.

Klemke es un residente de Carmel Valley con el que la policía se había puesto en contacto por última vez una semana antes del ataque. Los documentos judiciales muestran que tiene un historial de drogas y problemas de salud mental.

La policía buscaba a este hombre sospechoso de acuchillar a una mujer en un cajero automático de Mira Mesa el 15 de junio de 2024. (Departamento de Policía de San Diego)

En aquel momento, la madre del sospechoso, Brenda Klemke, solicitó una orden de alejamiento por violencia doméstica en agosto de 2020. En ese documento, ella solicitó que Cole se mantuviera alejado de todos los miembros de la familia, así como de la casa de la misma ubicada en Carmel Valley.

" Cole continúa trayendo y consumiendo metanfetaminas en nuestro hogar ", escribió Brenda. "Esto hace que sea perturbador, agresivo y verbalmente abusivo en el hogar. Se le dijo que podía quedarse aquí siempre que dejara de ser violento y no trajera ni consumiera drogas en casa. Actualmente rechaza el tratamiento por problemas de salud mental y trastorno por consumo de sustancias".

En el documento también se indica: la madre de Klemke afirmaba que su hijo la insultaba y que "Cole cogió un bolígrafo y lo acercó a la garganta de mi marido y le amenazó con cortarle la cabeza".

No obstante, el juez del Tribunal Superior desestimó la demanda.

La policía de San Diego informó de que ha acusado a Klemke de otros delitos, pero aún no han sido procesados.

La próxima comparecencia de Cole ante el tribunal está prevista para el 1 de julio.