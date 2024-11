Presentan cargos de drogas a pasajero en aterrizaje de emergencia en Oceanside

SAN DIEGO, California - El pasajero de una avioneta que realizó un aterrizaje de emergencia en la Ruta Estatal 76 en Oceanside el mes pasado se declaró no culpable de los cargos federales de drogas el jueves después de que las autoridades dicen que los oficiales que respondieron lo encontraron cargando cocaína en ese vuelo.

Troy Smith, de 36 años, de Oceanside, compareció ante un juez para declararse inocente de tres cargos de posesión de cocaína con la intención de distribuirla.

Las autoridades dicen que estaba a bordo del avión pilotado por Gabriel Breit, de 21 años, también de Oceanside, cuando aterrizaron en la SR-76 alrededor de la 1:40 a.m. del 26 de septiembre. La policía de Oceanside dijo que Smith luego intentó descartar un paquete de su mochila en la maleza cercana, lo que levantó sospechas de los oficiales.

"La investigación posterior reveló aproximadamente un kilo de presunta cocaína en la mochila que fue descartada", dijo el subjefe de policía de Oceanside, Taurino Valdovinos, en una conferencia de prensa esa tarde.

La denuncia penal contra Smith dice que los inspectores postales de EEUU habían estado investigando cuatro paquetes de cocaína enviados desde el área de San Diego a Carolina del Norte a partir de 2023. Los fiscales dijeron que el video de vigilancia de las oficinas de correos coincidía con la foto de la licencia de conducir de Smith.

Breit y Smith habían alquilado el avión a través de Plus One Flyers, un club de vuelo privado en San Diego, para un viaje de ida y vuelta a Arizona. Inicialmente habían reportado problemas con el motor, y las autoridades indicaron más tarde que el avión se había quedado sin combustible.

El dueño del avión, que pidió no ser identificado, dijo que en realidad fue un error del piloto.

"Al final, la FAA examinó el avión y dijo que uno de los tanques que se seleccionaron estaba seco, es decir, no tenía gasolina. El otro tanque tenía muy poca gasolina", dijo el propietario. "Sin embargo, este avión tiene cuatro tanques de combustible, y los otros dos tanques estaban casi llenos. Ambos estaban casi llenos. Así que tenía suficiente combustible para, ya sabes, no solo ejecutar un aterrizaje adecuado en el aeródromo, sino casi suficiente combustible para ir a otro lugar si lo necesitaban".

El avión, un Piper Cherokee Pathfinder, permaneció en la SR-76 durante horas antes de ser remolcado al Aeropuerto Municipal de Oceanside. El propietario dijo que se dañó cuando fue levantado por una grúa en el proceso.

"Es un poco duro que alguien haya decidido no conocer el avión tan bien como se le exige", dijo. "Cada vez que un piloto, especialmente en este caso en el que se trata de un instructor de vuelo certificado, se espera que conozca la aeronave. No solo conocen el avión, sino que lo conocen lo suficientemente bien como para entender el sistema de combustible, lo que realmente no es tan difícil. Y, en última instancia, hay que supervisar eso, hay que comprobarlo y hay que mantenerlo. Así que en este caso, eso no se hizo".

El propietario dijo que estaba decepcionado con el piloto, ya que continúa lidiando con las secuelas, trabajando con el seguro y tratando de reparar el avión.

"Es una decepción porque se han puesto en marcha muchas cosas con las que tengo que lidiar ahora y con las que nunca tendrán que lidiar", dijo, y agregó que nunca esperó que algo así sucediera.

"Quiero decir, esta es una de esas historias que miras y dices, Dios mío, no puedo creer que seas parte de esto", dijo el propietario.

Smith se negó a hacer cualquier comentario después de su lectura de cargos el jueves. Los intentos de llegar a Breit fueron infructuosos. Cuando se le preguntó sobre un posible caso en su contra, la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos dijo que "actualmente no se han presentado cargos".