Programa estatal destinará a San Diego $26 millones para personas sin hogar

La ciudad de San Diego espera recibir alrededor de $25.8 millones en fondos estatales a través del Programa de Vivienda, Asistencia y Prevención para Personas sin Hogar, anunció el lunes el gobernador Gavin Newsom.

Los fondos del HHAP se pueden utilizar para programas de apoyo y vivienda para personas sin hogar. La solicitud de la ciudad al estado para la financiación primero debe ser aprobada por el Ayuntamiento de San Diego. Si se aprueba, marcaría el sexto año consecutivo en que San Diego recibe esta financiación.

"Esta inversión reafirma el compromiso de California de reducir la falta de vivienda", dijo el alcalde Todd Gloria. "Gracias al gobernador Newsom y a la legislatura estatal, las ciudades continúan ampliando la capacidad de los refugios, la asistencia en las calles y logrando que las personas accedan a una vivienda permanente.

"San Diego ha sido un buen administrador de estas inversiones del HHAP, creando cientos de camas en refugios y trasladando a miles de habitantes de San Diego a una vivienda, lo que demuestra que la inversión sostenida marca una diferencia real".

Según la ciudad, el HHAP y los programas financiados por la ciudad atendieron a más de 4200 personas en refugios, 1100 en el Programa de estacionamiento seguro y 700 en el Programa de reunificación familiar en 2024. Se brindaron servicios de extensión a 5200 personas y casi 2700 personas encontraron vivienda permanente en el último año calendario.

En 2024, San Diego recibió $29,9 millones en fondos del HHAP. Gloria dijo que, si bien el monto de los fondos es menor que el año pasado, ayudarán a que los programas existentes continúen. Se deberán asignar nuevos programas en el presupuesto del año fiscal 2026.

La ciudad trabajará con el condado de San Diego y el Grupo de Trabajo Regional sobre Personas sin Hogar prepararán solicitudes conjuntas mientras buscan fondos separados.

"Nuestro sistema de respuesta a las personas sin hogar no sería tan sólido como lo es sin esta financiación fundamental", dijo Sarah Jarman, directora del Departamento de Estrategias y Soluciones para las Personas sin Hogar de San Diego. "El programa HHAP refuerza el compromiso que ha asumido esta ciudad de seguir ofreciendo servicios que cambien la vida de miles de habitantes de San Diego.

También el lunes, el gobernador Gavin Newsom anunció nuevas medidas de rendición de cuentas para las comunidades que reciben fondos estatales para abordar la falta de vivienda. La web Accountability.ca.gov tiene proyectos de financiación desglosados ​​por nombre, problemas, ciudades y montos en dólares. Cada proyecto está codificado por colores, con el verde significando éxito y el rojo identificando áreas o políticas que necesitan más atención o son menos efectivas.

Todd Strain de NBC 7 contribuyó a este informe