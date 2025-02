Prohíben CBP One como identificación en aeropuertos de EEUU

SAN DIEGO- Las reacciones en San Diego no se hicieron esperar ante la alerta de TSA para prohibir el acceso a vuelos, a quienes cuentan con CBP ONE en Estados Unidos, una plataforma que durante la administración de Joe Biden, permitió el cruce legal a miles de solicitantes de asilo al país.

La Administración de Seguridad en el Transporte en Estados Unidos (TSA) envió una alerta para quienes cuentan con CBP ONE en el país, asegurando que está ya no servirá como identificación para tomar un vuelo a menos, que esta sea para auto deportarse.

Quienes viven en la frontera de San Diego y cuentan con la aplicación de CBP ONE, dicen que ya recibieron la noticia de que volar dentro de Estados Unidos, no es una opción para ellos.

“Ya he escuchado, que no nos van a dejar volar y todo eso”, dijo José, migrante con CBP ONE en San Diego.

Algo que aseguran los afecta por todo el proceso que hicieron legalmente para llegar al país.

“Mal, me siento mal, porque nos pasaron con buena fe para acá para llegar aquí”, aseguró Jose.

Lo mismo que activistas como Soraya, quien junto a la organización Al Otro Lado, apoyó a miles de personas desde Tijuana para que cruzaran con esta aplicación.

“Estados Unidos dijo la única forma de ingresar de manera legal es a través de esta aplicación y la gente dijo lo voy a hacer de manera legal y resulta que ahora esos beneficios que podía haber obtenido, por haber tenido la paciencia e ingresar de manera legal, ya no existen”, dijo Soraya Vázquez, subdirectora de la Organización Al Otro Lado en Tijuana.

Sin embargo, TSA explicó por medio de su cuenta de X que utilizar CBP One, “solo será permitido en un puesto de control si TSA puede determinar que el propósito del viaje es para deportación o el traslado entre centros de detención”

“Es una decisión lamentablemente mala para aquellas personas que requieran de esa aplicación para identificarse, porque para muchos, esta es la única forma de identificarse en las zonas portuarias”, explicÓ Cesar Luna, abogado de inmigración.

Se trata de una medida agresiva que dijeron los abogados, no debe desanimar a la comunidad migrante en medio de su proceso de asilo, aunque tengan CBP ONE.

“Mantener sus domicilios actualizados, mantener correspondencia actualizada, ir con algún asesor legal, ya sea un grupo de asistencia legal comunitario o un abogado para cerciorarse que ese proceso siga vigente”, agregó el abogado.

Los activistas señalan que esta decisión pone en una situación difícil a los migrantes que tienen a sus seres queridos lejos de las zonas donde sus citas de asilo se desarrollan.

Personas que terminan en ciudades como San Diego, donde servicios básicos, como la comida y la vivienda, son extremadamente costosos.

“Colocarlos en situaciones de mucha vulnerabilidad, sobre todo en situaciones donde las personas están susceptibles a ser explotadas laboralmente también”, agregó Soraya.

Mientras la alerta de la Administración Seguridad en el Transporte permanece, la advertencia de los abogados a la comunidad con CBP ONE, es la de no volar, ya que aseguran no solo tendría una probabilidad más alta de encontrarse con un agente de inmigración, sino también que no le permitirán ingresar a la sala para abordar.