Propietarios de viviendas atrapados con enormes deudas por proyectos de ADU no finalizados

SAN DIEGO - Cerca de cien dueños de residencias en el Condado San Diego dicen que un contratista local de Unidades de vivienda Adicionales , (ADU por sus siglas en inglés) sacó préstamos enormes de construcción bajo cada uno de sus nombres. En la mayoría de los casos, por trabajos que ni tan siquiera habían comenzado. El contratista, Multitaskr, estaba basado en Chula Vista y tenía licencia para trabajar en el estado de California.

El CEO de Multitaskr, Jose Frausto, no ha respondido a repetidas llamadas, correos electrónicos o visitas en persona a su casa por parte del equipo investigativo de NBC 7 y Telemundo 20. Le pedimos a Frausto que explicara cómo su compañía gastó millones de dólares en préstamos para construcción. El edificio de la compañía en Chula Vista removió cualquier señalización de Multitaskr y aparenta estar cerrado. Reguladores estatales suspendieron la licencia de Multitaskr mientras investigan las quejas radicadas en su contra.

La antigua oficina de Multitaskr en Chula Vista está ahora vacía, con avisos de correo no entregado en la puerta.

Algunos de los prestamistas están trabajando con los dueños de propiedades para cancelar las deudas pendientes. Mientras tanto, docenas de clients de Multitaskr están realizando pagos de miles de dólares mensualmente por un trabajo que nunca recibieron.

“Ya es caro vivir aquí en San Diego”, dijo Sinthia Garcia. “Mucho menos poder pagar mensualmente por una casa que no tengo”.

Garcia dice que ha estado pagándole a prestamistas de construcción cerca de $4,000 dólares mensuales desde julio por un ADU que debería ya estar viviendo. La trabajadora social de 31 años le dijo a Telemundo 20 Investiga que no tenía muchas opciones de vivienda asequible en el área de San Diego.

Este render del proyecto ADU, creado por Multitaskr, se incluyó en el contrato que firmó Sinthia García.



Un ADU detrás de su casa familiar en San Ysidro parecía ideal, no solo en precio, sino que también por la proximidad que tendría para asistir a su madre quien necesita ciudados. Sin embargo, Garcia ahora dice que está usando sus ahorros para poder cubrir los pagos mensuales del préstamos.

“Es desalentador en cierto sentido no poder seguir adelante”, dijo Sinthia García. "Porque estoy estancada esencialmente".

Sinthia García (izquierda) y su madre Ana García (derecha), preparan el almuerzo en su cocina.

Garcia es una de los decenas de clientes en busca de un alivio económico a través del sistema de cortes. Su abogado, Masuad Ghulam, tiene cuatro demandas en contra de Multitaskr.

“Yo creo que esto le puede pasar a cualquiera”, dijo Ghulam. “Tienes esta empresa con críticas increíbles en internet... que hacen todo el financiamiento internamente para los clientes. Realmente eran una ventanilla única para todo”.

Telemundo 20 Investiga obtuvo los documentos de corte y contó que cerca de 100 dueños de propiedades en el Condado San Diego ya han presentado demandas en contra del contratista. Los dueños de residencias alegan que Multitaskr obtuvo prestámos en efectivo sumando $15 millones; dinero que el contratista debía usar en construir estas unidades de vivienda or ADUs.

Mientras tanto, las protecciones estatales ofrecen muy poco alivio.

“No estás protegido para nada por estas protecciones que piensas estarían en función”, dijo Robin Owen, quien es dueño de una casa en Escondido y una propiedad para rentas en el centro de la ciudad de San Diego.

Owen contrato a Multitaskr para construir una unidad ADU en cada una de sus propiedades. El contratista obtuvo más de $900,000 dólares a nombre de Owen. Los permisos fueron aprobados el año pasado, pero aún no comienzan los trabajos en ninguno de los proyectos y Owen dice que la compañía no responde a sus llamadas o correos electrónicos.



Robin Owen muestra NBC 7 Investiga donde un ADU se suponía que iba a ser construido en su propiedad en San Marcos.

Los contratistas autorizados en California solo deben tener un seguro de fianza de $25,000. Se supone que el dinero pase a manos de los clientes cuando un contratista no realiza el trabajo para el que fue elegidos. Si más de un propietario presenta un reclamo contra la fianza de un contratista, los clientes deben dividir el pago. Pero el reclamo promedio contra Multitaskr para construir una sola ADU supera fácilmente los $200,000.

“Permite que la gente estén en el negocio”, dice Katherine White, jefa de Asuntos Públicos de la Junta Estatal de Licencias de Contratistas. “El problema es que a medida que aumentamos ese vínculo, se nos hace más complicado examinar el proceso y permitir que todos los contratistas tengan esta fianza válida”.

Es ilegal que un contratista cobre dinero por un trabajo que no está terminado o por un material que fue entregado. Un pago inicial o depósito no puede exceder los $1,000 dólares o el 10% del precio del contrato. Y los pagos posteriores no pueden exceder el costo de los materiales y la mano de obra.

Si bien es ilegal que los contratistas acepten una suma global antes de completar un proyecto, aparentemente no es ilegal que los prestamistas les den una gran suma de dinero en efectivo de una sola vez. Los reguladores estatales del Departamento de Protección e Innovación Financiera dijeron a Telemundo 20 Investiga que no hay nada ilegal en que un prestamista pague a un contratista por un proyecto completo en su totalidad y por adelantado.

Como parte de la suspensión de la licencia de Multitaskr, la Junta Estatal de Licencias de Contratistas está revisando once quejas. Dependiendo del resultado de esa investigación, la información podría remitirse al Fiscal General de California o a la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado San Diego para un posible proceso penal.